花旗私人銀行發表今年第一季家族辦公室投資報告，期內家族辦公室持續減少持有現金，將流動資金投入股市，成熟市場大型股仍是他們的關注焦點，同時亦對成熟市場中小型股有興趣。今年債券等固定收益資產首季表現較弱，不過家辦認為投資級別固定收益資產仍具價值。
就亞太區家族辦公室客戶而言，花旗指他們較其他地區客戶持有較低比例的現金，並將更多資產配置於股市。他們資金連續兩季淨流入股市，其中成熟市場大型股是股市資金淨流入的主要來源。沽售活動主要集中於美國軟件股及互聯網股，而買入活動則更為分散。半導體股及非美國市場股票如日股，亦見一定買入活動。對個別聚焦日本的主動型投資及交易所買賣基金，以及聚焦醫療保健或生物科技和科技的投資，買入活動興趣顯著。新興市場股票的淨資金流入為負數，扭轉上季趨勢。
另外，亞太區家辦資金連續五季淨流入固定收益資產，其中成熟市場投資級別債券及成熟市場主權債券均錄得最大規模的資金淨流入。大部分買入活動以美國國庫債券及優質金融機構債券為主。除中期債券外，年期較長的債券亦受買家青睞。成熟市場企業高收益債券亦錄得資金淨流入。買入活動廣泛遍布於不同行業，而沽售活動主要涉及個別金融機構的優先證券。
按相等權重方式計算，對沖基金整體配置上升。大宗商品交易表現緩和，配置按相等權重計降至0.5%，部分歸因於其他資產類別的相關變動。
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