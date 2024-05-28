晨星(Morning Star)最新報告指出，有「連登契媽」之稱、著名基金經理人Cathie Wood旗下的Ark Invest，在過去10年虧損近143億美元(約1115.4億港元)。
Cathie Wood以偏好投資「具創意的企業」而聞名，其推出的ETF ARKK曾經在2020年升超過一倍，吸引大批投資者買入。 然而踏入2020年之後，美股高增長股的表現失色，Ark基金在2022年急跌近67%，單計2022年已虧損71億美元，成為過去十年虧損最大的基金。
根據晨星統計，自ARKK於2014年成立以來，總回報為121.8%，而納指同期為329.5%，明顯跑輸大市。即使今年美股上升，Ark持有的股份包括Coinbase、特斯拉（Tesla）、串流平台Roku 和 Zoom等，股價表現均明顯遜於大市。 雖然表現欠佳，然而Ark的ETF仍有近130億美元資產。
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