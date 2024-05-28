富途控股（美：FUTU）公布截至今年3月底止首季營運概要，期內總營收25.93億元，按年3.7%；經調整淨利潤為11.21億元，按年減少11.6%。
按業務分類，今年首季交易佣金及手續費收入為10.82億元，按年升0.3%；利息收入為13.54億元，按年增長4.6%，包括財富管理、企業服務業務等其他收入為1.56億元，按年增長23.7%。
富途控股創始人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示，近期牛市初現的信號料帶動本地市場更的客戶資客和客戶質量提升，加入增長動力。
截至今年首季底，富途牛牛和moomoo應用程式註冊用戶數達到2,248萬，按年增長12.3%；開戶客戶數達到381萬，按年增長15.4%，期內已完成全年獲客目標超過50%。
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