按業務劃分，先知AI平台收入按年增84.8%至5.02億元，佔集團總收入比例為60.6%；，SHIFT智能解決方案業務收入按年跌14.6%至2.49億元，佔集團總收入比例為30.1%；AIGS服務業務收入按年跌5.1%至7700萬元。

期內，該公司總用戶數為124個，標杆用戶數為54個，標杆用戶群體平均營收貢獻為890萬元，按年增長64.0%。 2020年1月1日至2024年3月31日，累積服務總用戶數為1,058個。

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