證監會敦促投資者，只在獲發牌的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產，並應查核證監會網站上的「持牌虛擬資產交易平台名單」，以確定相關虛擬資產交易平台是否已獲證監會正式發牌。

此外，投資者應注意，被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請者並未獲證監會正式發牌，相關申請者在《打擊洗錢條例》下的新虛擬資產交易平台發牌制度實施前，已在香港營運。雖然其已承諾加強其政策、程序、系統及監控措施，以符合證監會的監管規定，但仍需顯示這些措施的實際實施和成效能獲證監會信納。

被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請者需全面遵守本會的所有監管規定和發牌條件，在其政策、程序、系統及監控措施的實際實施和成效獲證監會信納及獲正式發牌前，證監會並不預期平台積極推廣其服務，或與新零售客戶建立業務關係。

證監會亦提醒所有虛擬資產交易平台和其最終擁有人遵守所有適用的法律及規例，包括但不限於防止中國居民使用任何虛擬資產相關服務，採取一切必要措施促致這些虛擬資產交易平台的控權實體及關連方遵守所有適用的法律及規例。

此外，平台當作為獲發牌的安排旨在於保障投資者與促進市場發展之間達致平衡，因此安排只屬暫時性，如發現有任何違反有關投資者保障的主要監管規定的情況，證監會將迅速拒絕被當作獲發牌的申請者的牌照申請。

被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請者繼續其申請的同時，證監會未來數月將進行現場視察，以確定有否遵守監管規定，並會特別關注其客戶資產保障及認識你的客戶程序，以保障投資者利益，視察結果將會影響牌照申請程序。如證監會在視察期間發現任何違反有關投資者保障的主要監管規定的情況，將迅速拒絕相關牌照申請，並因應情況採取其他監管行動。

其他報道

今年首季折疊式手機銷量按年增近五成 書本型折疊升九成

「連登契媽」Cathie Wood旗下方舟投資10年蒸發143億美元

全日沽空金額增5% 比率升至15% 盈富沽空增3.7倍

4月內地智能電話出貨量增25% iPhone出貨量反彈52%

花旗：上季家族辦公室資金續投入股市 焦點投成熟市場大型股

阿里京東發CB回購股份 瑞銀：今年有其他公司參考不會感意外

5月新股首日全升 EDA集團上市升84% 本月表現最佳 一手賺1920元

友邦為團體保險等僱員成員推可攜式免驗身癌症保障

恒指收市跌6點 成交25日破千億後終跌穿 在岸人幣連貶9日逾4年最長

「視帝」郭晉安創辦草姬集團申上市 兩年前轉讓全部持股予胞姊

保時捷在中國銷量大跌 傳遭經銷商逼宮總部

惠康及Market Place加盟foodpanda 精選貨品半價再85折