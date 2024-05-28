月內貨運量按年增長13.9%至39.4萬公噸，其中出口貨運量上升24.7%。主要貿易地區中，以往來北美、歐洲及台灣的貨運量於月內錄得最明顯增長。

今年首4個月機場客運量因去年同期的低基數，升67.5%至1690萬人次；飛機起降量升55.3%至11.5 3萬架次；貨運量增加17.7%至超過150萬公噸。

另外，香港航空於4月開通往來香港國際機場與老撾萬象（又名永珍）瓦岱國際機場的新直航服務，提供每周兩班航班。

其他報道

羅康瑞女兒羅寶瑜升任瑞房副主席

第四範式首季收入升29%至8.3億人幣

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理

富途今年首季調整淨利潤11.2億 按年跌12%

今年首季折疊式手機銷量按年增近五成 書本型折疊升九成

「連登契媽」Cathie Wood旗下方舟投資10年蒸發143億美元

全日沽空金額增5% 比率升至15% 盈富沽空增3.7倍

4月內地智能電話出貨量增25% iPhone出貨量反彈52%

花旗：上季家族辦公室資金續投入股市 焦點投成熟市場大型股

阿里京東發CB回購股份 瑞銀：今年有其他公司參考不會感意外

5月新股首日全升 EDA集團上市升84% 本月表現最佳 一手賺1920元

友邦為團體保險等僱員成員推可攜式免驗身癌症保障

恒指收市跌6點 成交25日破千億後終跌穿 在岸人幣連貶9日逾4年最長

「視帝」郭晉安創辦草姬集團申上市 兩年前轉讓全部持股予胞姊

保時捷在中國銷量大跌 傳遭經銷商逼宮總部

惠康及Market Place加盟foodpanda 精選貨品半價再85折

匯豐料小米電動車交付量將按月上升 調高目標價看25.3元

滬深三大指數午後向下 滬指守住3100點

傳京東健康旗下家醫事業部整體被裁撤 部分員工離職

SEC新規 美股今起將以T+1結算

XTransfer與TerraPay合作 升級跨境支付服務

淘寶香港站618：第一波促銷錄得更多新用戶下單

【有片：埋身擊】商品貨幣或進一步上升 有望挑戰本月高位

嘉利國際：AI及通用型伺服器訂單雙增長 產能高位運行