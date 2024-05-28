moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港機場4月客量增36%至423萬人次 

機管局公布4月旅客人數按年增35.9%至422.9萬人次，飛機起降量增34.7%至2.91萬架次；其中客運按年增46.5%至2.21萬架次，貨運升12%至6,285架次。該局稱受惠於3月底開始的復活節長假期，使客運量及飛機起降量出現顯著增長，推高所有類別客運量，當中以往來東南亞、中國內地及日本錄得最高升幅。

月內貨運量按年增長13.9%至39.4萬公噸，其中出口貨運量上升24.7%。主要貿易地區中，以往來北美、歐洲及台灣的貨運量於月內錄得最明顯增長。

今年首4個月機場客運量因去年同期的低基數，升67.5%至1690萬人次；飛機起降量升55.3%至11.5 3萬架次；貨運量增加17.7%至超過150萬公噸。

另外，香港航空於4月開通往來香港國際機場與老撾萬象（又名永珍）瓦岱國際機場的新直航服務，提供每周兩班航班。

其他報道

羅康瑞女兒羅寶瑜升任瑞房副主席

第四範式首季收入升29%至8.3億人幣

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理

富途今年首季調整淨利潤11.2億 按年跌12%

今年首季折疊式手機銷量按年增近五成 書本型折疊升九成

「連登契媽」Cathie Wood旗下方舟投資10年蒸發143億美元

全日沽空金額增5% 比率升至15% 盈富沽空增3.7倍

4月內地智能電話出貨量增25% iPhone出貨量反彈52%

花旗：上季家族辦公室資金續投入股市 焦點投成熟市場大型股

阿里京東發CB回購股份 瑞銀：今年有其他公司參考不會感意外

5月新股首日全升 EDA集團上市升84% 本月表現最佳 一手賺1920元

友邦為團體保險等僱員成員推可攜式免驗身癌症保障

恒指收市跌6點 成交25日破千億後終跌穿 在岸人幣連貶9日逾4年最長

「視帝」郭晉安創辦草姬集團申上市 兩年前轉讓全部持股予胞姊

保時捷在中國銷量大跌 傳遭經銷商逼宮總部

惠康及Market Place加盟foodpanda 精選貨品半價再85折

匯豐料小米電動車交付量將按月上升 調高目標價看25.3元

滬深三大指數午後向下 滬指守住3100點

傳京東健康旗下家醫事業部整體被裁撤 部分員工離職

SEC新規 美股今起將以T+1結算

XTransfer與TerraPay合作 升級跨境支付服務

淘寶香港站618：第一波促銷錄得更多新用戶下單

【有片：埋身擊】商品貨幣或進一步上升 有望挑戰本月高位

嘉利國際：AI及通用型伺服器訂單雙增長 產能高位運行