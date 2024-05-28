機管局公布4月旅客人數按年增35.9%至422.9萬人次，飛機起降量增34.7%至2.91萬架次；其中客運按年增46.5%至2.21萬架次，貨運升12%至6,285架次。該局稱受惠於3月底開始的復活節長假期，使客運量及飛機起降量出現顯著增長，推高所有類別客運量，當中以往來東南亞、中國內地及日本錄得最高升幅。
月內貨運量按年增長13.9%至39.4萬公噸，其中出口貨運量上升24.7%。主要貿易地區中，以往來北美、歐洲及台灣的貨運量於月內錄得最明顯增長。
今年首4個月機場客運量因去年同期的低基數，升67.5%至1690萬人次；飛機起降量升55.3%至11.5 3萬架次；貨運量增加17.7%至超過150萬公噸。
另外，香港航空於4月開通往來香港國際機場與老撾萬象（又名永珍）瓦岱國際機場的新直航服務，提供每周兩班航班。
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