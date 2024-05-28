在央行「517」大動作救中國樓市後，除了北京、上海、深圳先後出招，最後一個一線城市廣州亦出口支持樓市去庫存。廣州市人民政府辦公廳公布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，鬆綁多區的落戶條件﹔亦放寬限購、限貸﹔同時支持鼓勵房地產業各協會、房地產企業、中介機構搭建平台實施中介機構代售、舊房換購等多種形式的商品住房「以舊換新」，推動建立交易新模式。鼓勵規模化租賃機構收購存量商品住房。《通知》自明日（2024年5月29日）起施行。
據通知，在越秀、海珠、荔灣、天河、白云（不包括江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙等區購買住房的，非本市戶籍居民家庭能提供購房之日起前6個月在本市連續繳納個人所得稅繳納證明或社會保險證明的，享受戶籍居民家庭購房待遇。
限貸方面，按照央行有關文件要求，由廣東市場利率定價自律機制優化我市差別化住房信貸政策。
限購方面，在非限購區域內，對於擁有2套及以上住房，並已結清相應購房貸款的居民家庭，又申請貸款購買住房，銀行業金融機構可根據借款人償付能力、信用狀況等因素審慎把握並具體確定首付款比例和貸款利率水平。
居民家庭在購房所在區內無住房且符合購房條件的，新購住房貸款可按首套住房認定；在購房所在區內符合「租一買一」「賣一買一」條件的，新購住房申請住房貸款政策可按核減後名下住房套數認定。
購房人申請住房公積金貸款時繳存年限調整為連續足額繳存住房公積金6個月（含）以上。允提取公積金支付購買首套新建商品住房首付款。
此外，居民家庭和企事業單位、社會組織等法人單位轉讓或辦理析產名下住房手續時不再審核取得不動產權證時間。
最後，支持鼓勵房地產業各協會、房地產企業、中介機構搭建平臺實施中介機構代售、舊房換購等多種形式的商品住房「以舊換新」，推動建立交易新模式。鼓勵規模化租賃機構收購存量商品住房。
通知自2024年5月29日起施行，原有政策與本通知不一致的，按是次通知執行。需要制定實施細則的，待細則出台後實施。
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