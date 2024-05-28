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畢馬威報告：亞洲家族企業跨世代創業精神得分最高

畢馬威發布最新報告《解鎖傳承 — 更優越的家族企業成長之路》，調查來自80個國家與地區的2,683名家族企業行政總裁（CEO），發現與其他地區相比，亞洲和大洋洲家族企業的跨世代創業精神得分最高。該地區的公司年齡結構相對年輕，符合其經濟和企業增長迅速的情況，以及家族企業普遍採用「將擁有權和管理保持在家族內」的營運理念。

值得關注的是，CEO的任期是影響企業注重血緣傳承的重要因素。在中國，血緣傳承（23%）是家族企業最重要的組成部分之一。在任時間較長的領導，往往更樂意栽培有血緣關係的接班人選以繼承企業，這顯示領導任期長短與培養家族繼任人之間可能有關聯。

然而，女性家族企業CEO在血緣傳承方面的得分明顯低於男性CEO，反映她們可能更重視企業社會責任或創新等其他層面的傳承。調查數據顯示，在女性CEO領導的家族企業中，傳承對可持續發展的積極影響更為顯著。部分女性領導者可能更看重集體成就，而非個人或血緣傳承，因此將員工福祉、社區參與及環境可持續性視為傳承不可或缺的一部分。在調查的所有地區中，中國家族企業的女性CEO比例最高。

畢馬威中國私人和家族企業主管合夥人楊嘉燕表示，在建立持久的家族企業傳承過程中，如何兼融傳統和創新是最常遇見的挑戰之一。雖然傳承下來的往往是舊有事物，但這些事物將對家族企業的業務績效以及其環境、社會、員工和供應商的可持續發展作出正面貢獻，是公司未來發展的基石。

另外，畢馬威中國私人和家族企業服務家族諮詢合夥人李文傑表示，隨著年輕一代加入家族企業，畢馬威留意到部分家族企業將焦點從過去轉移到未來。重要的是，這些年輕企業家要明白在推行變革的同時，不要忽視一直推動企業發展的業務基礎。

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