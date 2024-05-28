集團解釋，業績下降主要由於出版及印刷分部的收益減少，部分被節省成本，尤其是勞工成本、紙張成本及銷售相關開支所抵銷。

集團指，儘管困難重重，全年度仍實現10.8%的營業額增長，達到1.47億美元。推動增長的主要因素包括全球旅遊復甦及有不少人士計劃於假期旅遊，使旅遊分部營業額按年加278.4%至3961.9萬美元。與此同時，集團的出版及印刷分部營業額按年減少12.1%至1.07億美元，當中香港及台灣業務的營業額由按年減10.8%至3629萬美元，分部錄得除所得稅前虧損545.3萬元，上年度則錄除所得稅前溢利27.5萬美元。

截至2024年3月底的第四季業績方面，第四季虧損為688.3萬美元，上年度第四季虧損為212.4萬美元，每股基本虧損為0.41美仙。第四季營業額為3317.3萬美元，減值撥備為806.4萬美元。

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