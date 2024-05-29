道瓊斯工業平均指數收跌216點，跌幅0.56%，報38852點。標普500指數收漲1點，升幅0.03%，報5306點。納斯達克綜合指數收漲99點，或0.59%，報17019點。

Amgen跌1.85%，報300.19美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累37點，而家得寶升1.11%，報328.7元，貢獻道指23點。

科技股方面，蘋果收市報189.99元，升0.01%，谷歌母公司Alphabet收市報176.4元，升0.8%，亞馬遜收市報182.15元，升0.77%，Facebook收市報479.92元，升0.35%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.6%，報519點。德國DAX指數收跌0.52%，報18677點；法國CAC 40指數跌0.92%，報8057點；英國富時100指數收跌0.77%，報8254點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.45%，報6393點。

美國2年期債息曾升最多0.66%，是5月23日後最大升幅，當日升幅為1.76%。高見4.9785厘，是5月1日5.0352厘後最高。收市報4.9764厘，是4月30日後收市新高，當日報5.0351厘。現報4.9764厘，升0.61%。連升4日，累計升0.1477厘，對上一次連升4日是3月14日。

美國10年期債息曾跌最多0.49%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.06%。低見4.4433厘，是5月23日4.4022厘後最低。收市報4.55厘，是5月24日後收市新低，當日報4.465厘。現報4.55厘，升1.9%

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至42.856基點，是5月22日41.208基點後最窄。收市報43.072基點，是5月21日後收市最窄，當日報41.868基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至86.038基點，是5月3日82.63基點後最窄。收市報86.236基點，是5月2日後收市最窄，當日報82.743基點。

金龍指數曾升最多0.84%，是5月17日後最大升幅，當日升幅為1.65%。高見6418.21點，是5月23日6511.52點後最高。收市報6393.27點，是5月22日後收市新高，當日報6632.99點。

道指曾跌最多0.93%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.63%。低見38706.14點，是5月6日38689.38點後最低。收市報38852.86點，是5月6日後收市新低，當日報38852.27點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是4月11日。

標指曾升最多0.21%，是5月24日後最大升幅，當日升幅為0.83%。高見5315.91點，是5月23日5341.88點後最高。收市報5306.04點，是5月22日後收市新高，當日報5307.01點。連升2日，累計升38.2點，對上一次連升2日是5月20日。第1日陰燭。

納指曾升最多0.66%，是5月24日後最大升幅，當日升幅為1.27%。高見17032.66點，創紀錄新高。收報17019.88點，升0.59%，創收市價計新高。連升2日，累計升283.85點，對上一次連升2日是5月21日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月21日。

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