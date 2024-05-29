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港股ADR跌86點 夜期低水124點 領展、阿里影業等業績

美股向下，港股ADR跌86點或0.46%，報18735點，即月恒指夜期跌92點，報18697點，夜期低水124點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌0.26%，折合報377.31元；匯控（0005）跌0.49%，折合報68.95元；建行（0939）跌0.067%，折合報5.78元。

道期現跌0.161%；標期現跌0.13%；納期現跌0.1%。日本東證指數現升0.48%；韓國KOSPI指數現跌0.82%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.83%。

VIX指數隔晚升4.53%或0.56點，報12.92點。

紐油現升0.45%或0.35美元，報80.19美元；布油現升0.35%或0.29美元，報84.52美元；金價現跌0.14%或3.45美元，報2357.86美元；LME 銅期貨隔晚升1.71%或177.5美元，報10501.5美元。比特幣現升0.32%或222.73美元，報68464.24美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.006厘，報4.544厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今公布業績，包括，阿里影業（1060）、星謙發展（0640）、領展（0823）、諾亞控股（6686）、奧思集團（1161）

領展（0823）旗下深圳福田商場五一人流增82%，香港消費者佔一半。

進昇集團（1581）料全年扭虧，收入增四成。

寶尊電商（9991）首季收入增半成，淨虧損收窄至6660萬人幣。

萬華媒體（0426）全年虧損擴大至2101萬，不派息。

通訊局批准電視廣播（0511）配股引致的股權變動。

世華（0685）全年虧損擴大至1290萬美元，上季蝕688萬美元。

廣州鼓勵規模化租賃機構收購存量商品住房。

中海外宏洋（0081）5億人幣向平安不動產回購兩常州項目49%權益。

羅康瑞女兒羅寶瑜升任瑞房（0272）副主席。

第四範式（6682）首季收入升29%至8.3億人幣。

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806）

 

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