就有關Alat戰略合作，公司預計將使公司加快正在進行的全球戰略轉型，增強全球影響力，完善生產佈局多樣化，並充分利用信息科技和商業服務產業在中東和非洲（MEA）地區龐大的未來增長潛力。

就與Alat亦訂立債券認購協議一事，所得款項淨額將用於償還公司現有債務以及補充運營資金及一般企業用途。可換股債券為免息並將在發行後三年到期，到期時可根據條款及條件轉換為股份。換股價10.42元(較上日折讓約13.5%)，可轉換為約14.99億股，佔經發行股本約10.78%。

公司認為，今次合作下公司擁有更大的財務靈活性去實施其有效的策略，並進一步推動其向解決方案和服務提供商轉型。公司將在沙特設立MEA地區總部及新生產設施，而Alat將為公司提供支持和協助，以確保戰略合作順利實施。該生產設施將擴大公司現有的全球業務和生產佈局（目前已在全球擁有 30 多個製造基地）。既可提升其全球供應鏈的韌性和靈活性，亦能更加敏捷地為該地區客戶提供服務。

就發行認股權證，認股權證的初始行使價為12.31元，若全數行使，新股佔經發行股佔約8.5%。打算將建議發行認股權證所得款項淨額用於償還現有債務以及一般企業和營運資金用途。建議發行認股權證將以私募方式進行，就此公司已委聘花旗環球金融亞洲有限公司為配售。代理。建議發行認股權證的詳情將待認股權證及交易文件的條款落實後於其後的公告內披露。

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