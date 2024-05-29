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恒指今早低開161點 跌穿20天線 科指跌0.8% 下試250天線 聯想跌1.5%

恒指今早低開161點或0.86%，報18659點，大市成交金額15億元；國指今早低開49點或0.75%，報6636點。恒生科技指數開市報3821點，跌0.87%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.95%，下跌為7.31%，無升跌為87.72%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中海油（0883）、中芯國際（0981）、網易（9999）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，60隻下跌，15隻無升跌。中海油（0883）升0.73%，報20.75元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.21%，報97.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，19隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報33元，升2.01%；跌幅最大的是美團（3690）開市報116.5元，跌2.1%。

恒指跌穿20天線(18813.8點)。科指下試250天線(3784.51點)。

聯想（0992）向沙特Alat發20億美元零息可轉債 另配售11億份認股權證。開市報11.64元，跌1.52%。

多間公司最快今公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）開市報0.485元，無升跌。星謙發展（0640）無成交，報0.73元。領展（0823）開市報33.2元，跌0.75%。諾亞控股（6686）無成交，報21元。奧思集團（1161）開市報1.21元，升0.83%。

領展（0823）旗下深圳福田商場五一人流增82%，香港消費者佔一半。開市報33.2元，跌0.75%。

進昇集團（1581）料全年扭虧，收入增四成。無成交，報0.15元。

寶尊電商（9991）首季收入增半成，淨虧損收窄至6660萬人幣。無成交，報7.25元。

萬華媒體（0426）全年虧損擴大至2101萬，不派息。無成交，報0.048元。

通訊局批准電視廣播（0511）配股引致的股權變動。無成交，報3.69元。

世華（0685）全年虧損擴大至1290萬美元，上季蝕688萬美元。無成交，報0.17元。

廣州鼓勵規模化租賃機構收購存量商品住房。中海外（0688）開市報15.2元，跌1.81%。龍湖（0960）開市報13.38元，無升跌。潤地（1109）開市報30.05元，跌1.48%。

中海外宏洋（0081）5億人幣向平安不動產回購兩常州項目49%權益。開市報2.17元，無升跌。

羅康瑞女兒羅寶瑜升任瑞房（0272）副主席。無成交，報0.81元。

第四範式（6682）首季收入升29%至8.3億人幣。開市報55.6元，升12.44%。

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806）。無成交，報1.83元。

破頂股表現

破頂股包括，兗煤澳洲（3668）創52周高，見34.45元，開市報34.45元，升0.44%；CWT INT'L（0521）創52周高，見0.15元，開市報0.15元，升150%；巨濤海洋石油服務（3303）創52周高，見0.91元，開市報0.91元，升3.41%；兗煤澳大利亞（3668）創52周高，見34.45元，開市報34.45元，升0.44%。

破底股方面

創52周低包括，恒隆地產（0101）低見7.26元，開市報7.26元，跌1.22%。

異動股

上升異動股，包括，CWT INT'L（0521）創52周高，見0.15元，開市報0.15元，升150%；國美零售（0493）開市報0.039元，升14.71%；第四範式（6682）開市報55.6元，升12.44%；中亞烯谷集團（0063）開市報0.096元，升11.63%；華科資本（1140）開市報0.138元，升10.4%；WAC HOLDINGS（8619）開市報0.3元，升9.09%；優趣匯控股（2177）開市報1.3元，升8.33%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.12元，升7.9%；國富創新（0290）開市報0.75元，升7.14%；唐宮中國（1181）開市報0.41元，升6.49%；雲頂新耀－Ｂ（1952）開市報24.05元，升5.95%。

下跌異動股，包括，康基醫療（9997）開市報6.59元，跌16.58%；康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）開市報4.05元，跌14.92%；恒大汽車（0708）開市報0.54元，跌6.9%；康方生物（9926）開市報31.95元，跌6.85%；寶沙發展（1069）開市報0.069元，跌5.48%；貿易通（0536）開市報0.92元，跌5.15%；海普瑞（9989）開市報3.37元，跌3.99%；中遠海運港口（1199）開市報5.5元，跌3.68%；新濠國際發展（0200）開市報6.2元，跌3.13%。

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