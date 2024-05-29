恒指今早低開161點或0.86%，報18659點，大市成交金額15億元；國指今早低開49點或0.75%，報6636點。恒生科技指數開市報3821點，跌0.87%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.95%，下跌為7.31%，無升跌為87.72%。