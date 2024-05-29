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港元拆息全線向下 1個月HIBOR終止3連升

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連升，跌0.91點子至4.49816%，是5月27日後最低，當日報4.49125%。對上一次終止3連升是2024年5月23日，當日拆息報4.49006%。

港元現報7.8128元貶值13點子，曾貶值最多23點子，報7.8138元，亦曾升值最多5點子，報7.811元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌26.75點子至3.94452%，是5月23日後最低；1星期HIBOR跌4.4點子至4.39982%，是5月27日後最低；2星期HIBOR跌6.77點子至4.41762%，是5月21日後最低。

中長線拆息齊見5月21日後最低，3個月期HIBOR跌0.11點子至4.75869%；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.83446%；12個月期HIBOR跌0.29點子至4.98976%。

美元指數現報104.722升值0.108點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44226%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.951%，終止連續2日擴闊，利差是2024年5月23日後最窄，當日差距為-0.9493%。

對上一次終止連續2日擴闊，是5月16日，當日利差報1.2347%。

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