美國平均通脹預期指標創今年新高，且聯儲局官員稱未完全排除進一步加息，美股向下，今早亞股跟隨下跌，人民幣續偏弱，A股反覆上升，港股則續跌，恒指跌穿20天線，科指跌穿250天線，北水則續入。昨日上市的EDA集團（2505）創上市新高，見5.5元，收報4.94元，升17.62%。
恒指今早低開161點，高位跌126點，低位跌320點，高低波幅194點。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為16.64%，下跌為35.32%，無升跌為48.03%。
恒指半日跌289點或1.54%，報18531點，大市成交金額615億元；國指跌104點或1.56%，報6581點。恒生科技指數收報3781點，跌1.89%。
藍籌股成交金額284.93億元，佔大市成交46.33%；科指成份股成交金額164.66億元，佔大市成交26.77%；國指成份股成交金額261.36億元，佔大市成交42.49%。
24隻雙櫃台股，總成交0.45億元人民幣，相當於約0.49億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額減少32.24%，至55.93億元，佔大市成交9.08%。牛熊證成交金額20.53億元，減少49.44%；窩輪成交金額35.4億元，減少15.59%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。比亞迪（1211）、中海油（0883）、神華（1088） 貢獻恒指較多。
藍籌13隻升，68隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升5.03%，收報3.55元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌4.2%，收報114元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.39元，升6.11%；跌幅最大的是美團（3690）收報114元，跌4.2%。
恒指跌穿20天線(18807.39點)。科指跌穿250天線(3784.35點)。
北水南下合計淨流入46.8億元，較上日增加12.34%，連續第10日流入，累計流入338.43億元，對上一次連續10日淨流入是4月12日。
瑞房（0272）據報與投行研究美元債方案。收報0.8元，跌1.23%。
波蘭搜查小米（1810）辦公室 涉潛在反競爭行為。收報17.9元，跌1.32%。
比亞迪（1211）推新型混合動力系統。收報214.4元，升3.78%。
聯想（0992）向沙特Alat發20億美元零息可轉債 另配售11億份認股權證。收報11.58元，跌2.03%。
多間公司最快今公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.475元，跌2.06%。星謙發展（0640）收報0.73元，無升跌。領展（0823）收報32.95元，跌1.49%。諾亞控股（6686）收報21元，無升跌。奧思集團（1161）收報1.2元，無升跌。
領展（0823）旗下深圳福田商場五一人流增82%，香港消費者佔一半。收報32.95元，跌1.49%。
進昇集團（1581）料全年扭虧，收入增四成。收報0.145元，跌3.33%。
寶尊電商（9991）首季收入增半成，淨虧損收窄至6660萬人幣。收報7.2元，跌0.69%。
萬華媒體（0426）全年虧損擴大至2101萬，不派息。收報0.048元，無升跌。
通訊局批准電視廣播（0511）配股引致的股權變動。收報3.65元，跌1.08%。
世華（0685）全年虧損擴大至1290萬美元，上季蝕688萬美元。收報0.17元，無升跌。
廣州鼓勵規模化租賃機構收購存量商品住房。中海外（0688）收報15.4元，跌0.52%。龍湖（0960）收報13.36元，跌0.15%。潤地（1109）收報30.4元，跌0.33%。
中海外宏洋（0081）5億人幣向平安不動產回購兩常州項目49%權益。收報2.17元，無升跌。
羅康瑞女兒羅寶瑜升任瑞房（0272）副主席。收報0.8元，跌1.23%。
第四範式（6682）首季收入升29%至8.3億人幣。收報50.7元，升2.53%。
蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806）。收報1.82元，跌0.55%。
破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見10.28元，收報10.18元，升0.39%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見19.48元，收報19.46元，升1.35%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8831.6元，收報8831.6元，升0.09%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見880.95元，收報880.95元，升0.09%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見24.18元，收報24.1元，升1.35%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1056.15元，收報1056.15元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1133.55元，收報1130.45元，跌0.26%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見12.2元，收報11.46元，跌4.18%；樂艙物流（2490）創上市新高，見21.35元，收報20.6元，升0.73%；邁富時（2556）創上市新高，見66.1元，收報64.6元，升4.11%；EDA集團（2505）創上市新高，見5.5元，收報4.94元，升17.62%；鴻騰（6088）創52周高，見2.8元，收報2.5元，升1.63%；澳洲成峰高教（1752）創52周高，見0.089元，收報0.074元，升10.45%；海豐國際（1308）創52周高，見21.5元，收報21.15元，升1.93%；中遠海能（1138）創52周高，見11.38元，收報11.3元，升0.71%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.79元，收報0.75元，跌3.85%。
破頂指數成份股包括，東方海外（0316）創52周高，見146.2元，收報142.7元，跌0.56%；中海油（0883）創52周高，見21元，收報20.95元，升1.7%；神華（1088） 創52周高，見38.4元，收報38.2元，升1.46%。
11隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界百貨中國（0825）低見0.23元，收報0.23元，跌4.56%；永旺（0984）低見0.465元，收報0.49元，升4.26%；日贏控股（1741）低見0.081元，收報0.081元，跌10.99%；飛揚集團（1901）低見0.122元，收報0.123元，跌5.38%；正味集團（2147）低見0.124元，收報0.126元，跌5.26%；心泰醫療（2291）低見17.3元，收報17.38元，跌0.34%；偉鴻集團控股（3321）低見0.062元，收報0.062元，跌7.46%；東莞農商銀行（9889）低見5.99元，收報6元，跌4.76%；康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）低見2元，收報2.86元，跌39.92%；泓盈城市服務（2529）低見2.34元，收報2.37元，跌2.07%。
16隻股份創52周低，其中十隻包括，恒隆地產（0101）低見7.26元，收報7.39元，升0.54%；和記電訊香港（0215）低見0.99元，收報0.99元，跌1%；中國軟件國際（0354）低見4.05元，收報4.07元，跌6.65%；北方礦業（0433）低見0.045元，收報0.047元，跌4.08%；森美控股（0756）低見0.305元，收報0.355元，跌4.05%；新確科技（1063）低見0.109元，收報0.109元，跌7.63%；滿地科技股份（1400）低見0.073元，收報0.077元，跌3.75%；培力農本方（1498）低見0.67元，收報0.72元，跌4%；宏基集團控股（1718）低見0.49元，收報0.5元，跌5.66%；鴻盛昌資源（1850）低見0.235元，收報0.265元，跌3.64%。
異動股
上升異動股，包括，CWT INT'L（0521）創52周高，見0.168元，收報0.112元，升86.67%；順風清潔能源（1165）創52周高，見0.038元，收報0.033元，升50%；開明投資（0768）創52周高，見0.043元，收報0.043元，升43.33%；國際商業結算（0147）收報0.085元，升39.34%；優趣匯控股（2177）創52周高，見1.95元，收報1.58元，升31.67%；稀鎂科技（0601）收報0.074元，升29.82%；高山企業（0616）收報0.31元，升24%；中國油氣控股（0702）收報0.08元，升23.08%；富銀融資股份（8452）收報0.3元，升20%；百勤油服（2178）創52周高，見0.1元，收報0.097元，升19.75%；現恆建築（1500）收報0.134元，升19.64%。
下跌異動股，包括，康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）創上市新低，見2元，收報2.86元，跌39.92%；中國生態旅遊（1371）收報0.29元，跌23.68%；康基醫療（9997）收報6.05元，跌23.42%；高奧士國際（8042）收報0.037元，跌21.28%；承輝國際（1094）收報0.48元，跌20%；ＬＦＧ投資控股（3938）收報0.149元，跌19.46%；中國唐商（0674）收報0.076元，跌19.15%；HM INTL HLDGS（8416）收報0.103元，跌18.9%；數科集團（2350）收報0.425元，跌16.67%；京維集團（1195）收報0.016元，跌15.79%。
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