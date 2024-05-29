期內，物業淨收益100.7億元，低過預期的102.8億元；收入135.8億元，預期為136億元。

香港物業組合仍表現穩健，收益總額及物業收入淨額分別按年增長2.2%及0.1%，主要由於香港停車場業務表現改善，惟部分被辦公大樓表現疲弱所抵銷。

內地方面，以人民幣計算的總收益及物業收入淨額分別按年增加6.3%及10.6%。此增長主要得益於零售資產的表現出現好轉、加上新收購的兩項物流資產以及七寶萬科廣場餘下50%權益的貢獻，惟部分上升因辦公大樓表現較遜色而抵銷。由於人民幣表現疲弱，以港元計算的收益及物業收入淨額分別按年增加1.7%及5.9%。

國際方面，收益及物業收入淨額分別增長168.8%及204.6%至17.42億港元及11.88億港元，主要來自新加坡資產的全年收入貢獻。海外資產組合繼續進行租賃及空間優化。總體而言，該等舉措改善了營運，商戶銷售額及客流量均持續增加。

公司指，積極考慮具增值潛力的投資機遇，並評估潛在資產流轉舉措，以進一步優化領展房託資產組合及使其多元化。密切留意當前地區的重新定價趨勢，並將繼續物色市場錯配下的機遇。

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