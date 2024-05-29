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金管局籲提防偽冒與該局相關的電郵、廣告及來電

金管局公布，近日接獲市民查詢，指收到聲稱與金管局相關的電郵、廣告及來電，金管局嚴正重申，局方不會就個人財務事宜聯絡市民，並已就事件報警。

據金管局，聲稱與金管局相關的電郵、廣告及來電包括有騙徒偽冒金管局職員聲稱可協助追回被騙款項；有市民收到由偽冒銀行電郵轉發的通知，指其匯款被截。該通知聲稱由金管局公眾查詢服務組發出；有市民在社交媒體收到偽冒金管局的虛假廣告，指香港特別行政區政府及各金融機構可提供免息緊急貸款；及有騙徒偽冒即時通訊應用程式的客戶服務員致電市民，聲稱其開通了一項保險服務，如要取消，可轉介市民到有關金融機構辦理。電話最終轉駁至偽冒的金管局職員，並要求市民支付費用才能取消有關服務。

金管局呼籲市民留意由銀行發出有關欺詐網站、偽冒電郵或類似詐騙事件的資訊。市民亦可於金管局網站瀏覽由銀行發出的相關新聞稿。

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