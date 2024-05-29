會財局指出，編備審計記錄為核數師展現其遵守審計準則的主要方式，於提高審計質素及降低不遵守準則的風險發揮關鍵作用。而未能及時將審計記錄存檔，及未經授權修改存檔後的審計記錄，均違反《香港審計準則》及《香港質量管理準則》，並構成《會計及財務匯報局條例》下的失當行為 。

會財局亦敦促事務所建立有效的政策、程序及控制體系，以保障審計記錄的完整性、防止失當行為，並促進一套著重質素的文化。

會財局行政總裁賴翠碧表示，編備審計記錄不單是為滿足行政目的而進行的例行工作，同時亦明確展現對編備完整審計記錄的承諾、有助培養一套著重質素的文化，以及為公眾建立對審計質素的信任。

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