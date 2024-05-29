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會財局：查察結果審計記錄欠完整問題增且令人憂慮

會財局表示，早前查察結果中發現，有關審計記錄有欠完整的問題日益增多並令人憂慮，當中包括缺乏充分的控制措施，以避免存檔的審計記錄被未經授權地修改或丟失，以及於被當局篩選進行查察後對審計記錄進行不當更改。該局今亦發布《編備完整審計記錄的重要性》，旨在提醒核數師有關編備完整審計記錄的關鍵準則。

會財局指出，編備審計記錄為核數師展現其遵守審計準則的主要方式，於提高審計質素及降低不遵守準則的風險發揮關鍵作用。而未能及時將審計記錄存檔，及未經授權修改存檔後的審計記錄，均違反《香港審計準則》及《香港質量管理準則》，並構成《會計及財務匯報局條例》下的失當行為 。

會財局亦敦促事務所建立有效的政策、程序及控制體系，以保障審計記錄的完整性、防止失當行為，並促進一套著重質素的文化。

會財局行政總裁賴翠碧表示，編備審計記錄不單是為滿足行政目的而進行的例行工作，同時亦明確展現對編備完整審計記錄的承諾、有助培養一套著重質素的文化，以及為公眾建立對審計質素的信任。

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