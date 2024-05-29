華僑以香港和新加坡為兩個主要業務中心，該行去年東盟業務的大中華區企業客戶按年增加45%，與大中華區相關的收入按年上升39%。黃碧娟表示到東盟發展的大中華區企業持續增加，主要以國企為主，新經濟亦有所增加，例如電池製造、電商、金融科技、生物科技、電子競技等。現時以大中華區企業到東盟較多，不過泰國企業在內地亦相當活躍，東盟企業到內地投資金額亦相當大。

香港與新加坡皆為區內熱門家族辦公室地點，對於客戶會如何選擇，新加坡銀行私人銀行總監（大中華區 ）及香港分行行政總裁陳偉名指主要是取決於客戶家族的需要，事實上有客戶在兩地都有設立，所以並非零和遊戲。隨着客戶資產增加，他們更着重分散資產，香港將繼續作為內地與全球的連接者，看好香港的業務前景。

該行目標在2026年，香港業務的資產管理規模較2023年底增長50%，陳偉名指該行人才和文化有助支持增長，自2017年至2023年該行客戶經理增加40%，今年首4個月再增15%，在一兩年後可開始收獲業務增長，另外其產品、服務以及科技亦有助實現目標。

其他報道

金管局籲提防偽冒與該局相關的電郵、廣告及來電

中國安儲能源六成溢價配股 集資2100萬元

多牛科技獲《全明星激鬥》歐美日47國獨家發行權

中國旅遊研究院：澳門首次成內地客最滿意目的地 香港排名跌至第七

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理 套現747萬及521萬

證監會梁鳳儀率高層訪問沙特阿拉伯和阿聯酋 以促進金融服務合作

騰訊「地下城與勇士」內地首周收入逾1.4億美元

全日沽空金額增27% 盈富沽空增74%

富衛首季新業務價值增17% 新業務銷售增一成

港交所與山東省政府簽合作備忘錄 支持山東企業來港上市

恒指收市跌344點 科指跌2.3% 成交重上千億 北水流入兩周最多 領展升3.7%

幣護成立Aegis Prime提供合監管要求代幣化解決方案

大灣區航空明日起要求乘客全程扣上安全帶

港人北上消費成風 領展：物業組合以服務民生及港人為主 具高抵抗力

中證監就美的赴港上市 對其A股影響進行問詢

路勁基建與摩通研究離岸債務方案

長江聯同李嘉誠基金會為「公益金及時醫療援助基金」籌款

iShares比特幣成為全球最大比特幣基金

「大渣哥茶記」將全線告別香港

本港首季零售基金資金錄淨流入296億元 扭轉上兩季淨流出

閱文有份出品《慶餘年第二季》據報成迪士尼熱度最高大陸劇

AVANTGARDEY海外期間限定店將登陸又一城 6位成員將親臨表演爆紅舞蹈