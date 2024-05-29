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華僑銀行：西方銀行縮內地規模 有利客戶轉與該行合作

華僑銀行計劃今年至2026年，在大中華區的科技和設施投資15億元，用以提升科技平台、渠道、產品等。被問及內地經濟復蘇未如預期，有外資銀行減少中國業務規模，為何會擴在大中華區投資，華僑銀行集團行政總裁黃碧娟表示，以內地經濟規模龐大，5%增幅是可觀增長，一些西方國家銀行因地緣政治將資源調回本國，華僑以亞洲作為基地，一些客戶轉而與他們商討合作，該行可以因為大中華區與東盟之間的業務連結而受惠。

華僑以香港和新加坡為兩個主要業務中心，該行去年東盟業務的大中華區企業客戶按年增加45%，與大中華區相關的收入按年上升39%。黃碧娟表示到東盟發展的大中華區企業持續增加，主要以國企為主，新經濟亦有所增加，例如電池製造、電商、金融科技、生物科技、電子競技等。現時以大中華區企業到東盟較多，不過泰國企業在內地亦相當活躍，東盟企業到內地投資金額亦相當大。

香港與新加坡皆為區內熱門家族辦公室地點，對於客戶會如何選擇，新加坡銀行私人銀行總監（大中華區 ）及香港分行行政總裁陳偉名指主要是取決於客戶家族的需要，事實上有客戶在兩地都有設立，所以並非零和遊戲。隨着客戶資產增加，他們更着重分散資產，香港將繼續作為內地與全球的連接者，看好香港的業務前景。

該行目標在2026年，香港業務的資產管理規模較2023年底增長50%，陳偉名指該行人才和文化有助支持增長，自2017年至2023年該行客戶經理增加40%，今年首4個月再增15%，在一兩年後可開始收獲業務增長，另外其產品、服務以及科技亦有助實現目標。

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