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正利控股股份虛假交易案 三被告在原訟法庭被判罪成

證監會公布，原訟法庭在陪審團就操縱市場案進行歷時22日的歷史性審訊後，裁定三名人士薛伊琪、林穎琪及譚焯衡串謀就正利控股（3728）股份進行虛假交易的罪名成立，這是首次有《證券及期貨條例》下的罪行在原訟法庭進行審訊。法庭將案件押後至6月17日判刑，三名被告申請保釋被原訟庭法官駁回，他們正由懲教署羈押候判。

由九人組成的原訟法庭陪審團一致裁定，薛及譚有關串謀進行虛假交易的控罪成立。陪審團亦大多數裁定林罪名成立。

有關檢控源自證監會的調查，當中發現於2016年3月至2016年9月期間，薛、林及譚聯同何銘軒、孫文及其他身分不詳的人士，串謀進行一項複雜的操縱市場計劃。

有關人士串謀在他們所控制的156個證券帳戶之間進行操縱交易，藉此以人為方式維持正利股份的成交量。這些交易造成正利股份交投活躍的虛假或具誤導性的表象，並以人為方式提高了該等股份的成交量。有關操縱交易活動於2016年的超過五個月期間內發生，獲取了超過1.24億元的非法利潤

在提出刑事法律程序的同時，證監會亦已根據《證券及期貨條例》第213條針對多家本地及海外公司和多名本地及海外個人展開法律程序，包括薛、林及譚。就此而言，證監會已取得臨時強制令凍結其資產。

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