道瓊斯工業平均指數收跌411點，跌幅1.06%，報38441點。標普500指數收跌39點，跌幅0.74%，報5266點。納斯達克綜合指數收跌99點，或0.59%，報16920點。

聯合健康跌3.76%，報484.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累124點，而Salesforce升0.66%，報271.62元，貢獻道指11點。

科技股方面，蘋果收市報190.29元，升0.15%，谷歌母公司Alphabet收市報175.9元，跌0.28%，亞馬遜收市報182.02元，跌0.07%，Facebook收市報474.36元，跌1.15%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.09%，報513點。德國DAX指數收跌1.1%，報18473點；法國CAC 40指數跌1.53%，報7935點；英國富時100指數收跌0.87%，報8183點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.87%，報6338點。

美國2年期債息曾跌最多0.62%，低見4.9456厘，是5月28日4.9009厘後最低。收市報4.9726厘，是5月24日後收市新低，當日報4.9461厘。

美國10年期債息曾升最多1.88%，高見4.6357厘，是5月2日4.6491厘後最高。收市報4.6117厘，是5月1日後收市新高，當日報4.6283厘。連升2日，累計升0.1467厘，對上一次連升2日是5月23日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至35.872基點，是5月14日35.522基點後最窄。收市報36.296基點，是5月8日後收市最窄，當日報34.489基點。連續2日收窄，累計12.25基點，對上一次連升2日是5月1日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至78.144基點，是5月2日76.202基點後最窄。收市報80.804基點，是5月1日後收市最窄，當日報79.406基點。連續兩日收窄，累計14.012基點，對上一次連升2日是5月17日。

金龍指數曾跌最多1.7%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為4.01%。低見6284.78點，是5月1日6151.47點後最低。收市報6338.03點，是5月1日後收市新低，當日報6196.49點。

道指曾跌最多1.13%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.63%。低見38413.67點，是5月2日37895.66點後最低。收市報38441.54點，是5月2日後收市新低，當日報38225.66點。連跌2日，累計跌628.05點，對上一次連跌2日是5月23日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是4月12日。

標指曾跌最多0.82%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為0.94%。低見5262.7點，是5月23日5256.93點後最低。收市報5266.95點，是5月14日後收市新低，當日報5246.68點。

納指曾跌最多0.86%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.05%。低見16873.97點，是5月24日16771.58點後最低。收市報16920.58點，是5月23日後收市新低，當日報16736.03點。

其他報道

北水增持鐵塔 減持商湯