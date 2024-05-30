moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美10年債息見4周高 納指1個月最大跌幅 道指跌411點

美債息個別發展，10年期債息升穿4.63厘，創近4周新高，美債息倒掛收窄，美股向下，道指、金龍指數4周低，納指1個月最大跌幅。聯儲局褐皮書表示，自4月初以來，大多數聯儲局轄區經濟增速和通脹溫和，消費者的價格敏感性升高，零售支出持平或成長微弱。投資者關注本周將公佈的核心PCE數據。

道瓊斯工業平均指數收跌411點，跌幅1.06%，報38441點。標普500指數收跌39點，跌幅0.74%，報5266點。納斯達克綜合指數收跌99點，或0.59%，報16920點。

聯合健康跌3.76%，報484.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累124點，而Salesforce升0.66%，報271.62元，貢獻道指11點。

科技股方面，蘋果收市報190.29元，升0.15%，谷歌母公司Alphabet收市報175.9元，跌0.28%，亞馬遜收市報182.02元，跌0.07%，Facebook收市報474.36元，跌1.15%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.09%，報513點。德國DAX指數收跌1.1%，報18473點；法國CAC 40指數跌1.53%，報7935點；英國富時100指數收跌0.87%，報8183點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.87%，報6338點。

美國2年期債息曾跌最多0.62%，低見4.9456厘，是5月28日4.9009厘後最低。收市報4.9726厘，是5月24日後收市新低，當日報4.9461厘。

美國10年期債息曾升最多1.88%，高見4.6357厘，是5月2日4.6491厘後最高。收市報4.6117厘，是5月1日後收市新高，當日報4.6283厘。連升2日，累計升0.1467厘，對上一次連升2日是5月23日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至35.872基點，是5月14日35.522基點後最窄。收市報36.296基點，是5月8日後收市最窄，當日報34.489基點。連續2日收窄，累計12.25基點，對上一次連升2日是5月1日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至78.144基點，是5月2日76.202基點後最窄。收市報80.804基點，是5月1日後收市最窄，當日報79.406基點。連續兩日收窄，累計14.012基點，對上一次連升2日是5月17日。

金龍指數曾跌最多1.7%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為4.01%。低見6284.78點，是5月1日6151.47點後最低。收市報6338.03點，是5月1日後收市新低，當日報6196.49點。

道指曾跌最多1.13%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.63%。低見38413.67點，是5月2日37895.66點後最低。收市報38441.54點，是5月2日後收市新低，當日報38225.66點。連跌2日，累計跌628.05點，對上一次連跌2日是5月23日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是4月12日。

標指曾跌最多0.82%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為0.94%。低見5262.7點，是5月23日5256.93點後最低。收市報5266.95點，是5月14日後收市新低，當日報5246.68點。

納指曾跌最多0.86%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.05%。低見16873.97點，是5月24日16771.58點後最低。收市報16920.58點，是5月23日後收市新低，當日報16736.03點。

 

其他報道

北水增持鐵塔 減持商湯