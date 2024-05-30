個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌1.92%，折合報370.28元；匯控（0005）跌0.95%，折合報68.33元；建行（0939）跌2.36%，折合報5.652元。

道期現跌0.656%；標期現跌0.32%；納期現跌0.39%。日本東證指數現跌1.53%；韓國KOSPI指數現跌0.57%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.66%。

VIX指數隔晚升10.52%或1.36點，報14.28點。

紐油現跌0.15%或0.12美元，報79.11美元；布油現跌0.16%或0.14美元，報83.46美元；金價現跌0.04%或0.99美元，報2337.13美元；LME 銅期貨隔晚跌0.42%或45美元，報10456.5美元。比特幣現升0.35%或236美元，報67646.37美元；美國10年期債息現升0.13%或0.006厘，報4.6177厘。

今日焦點股份可留意：

3間公司最快今日公布業績或派息，包括，CTR HOLDINGS（1416）、創陞控股（2680）、郵儲銀行（1658）。

阿里影業（1060）全年扭虧賺2.84億人幣。

商湯（0020）推日日新5.0粵語版AI模型，7月向公眾開放，另委任新執董。

中聯發展控股（0264）配股告吹。

國泰（0293）旗下國泰假期伙Expedia Group建新旅遊預訂平台，港日星率先推出。

中國安儲能源（2399）六成溢價配股，集資2100萬元。

多牛科技（1961）獲《全明星激鬥》歐美日47國獨家發行權。

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806），套現747萬及521萬。

騰訊（0700）「地下城與勇士」內地首周收入逾1.4億美元。

港交所（0388）與山東省政府簽合作備忘錄，支持山東企業來港上市。

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