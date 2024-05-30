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恒指今早低開53點 科指跌0.35% 續低於250天線

恒指今早低開53點或0.29%，報18423點，大市成交金額19億元；國指今早低開26點或0.4%，報6531點。恒生科技指數開市報3752點，跌0.35%。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為5.66%，下跌為6.76%，無升跌為87.56%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。比亞迪（1211）、中電（0002）、安踏（2020）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，45隻下跌，23隻無升跌。宏橋（1378）升3.29%，報13.18元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌1.67%，報35.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，15隻下跌，13隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報38.5元，升0.79%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報28.7元，跌1.54%。

恒指續低於20天線(18837.72點)。科指續低於250天線(3783.89點)。

阿里巴巴（9988）：完成發行可轉換優先票據 轉換價105.04美元。開市報76.4元，跌0.52%。

3間公司最快今日公布業績或派息，公布前表現如下，CTR HOLDINGS（1416）開市報0.076元，升2.7%。創陞控股（2680）無成交，報0.305元。郵儲銀行（1658）開市報4.49元，跌0.44%。

阿里影業（1060）全年扭虧賺2.84億人幣。開市報0.485元，升1.04%。

商湯（0020）推日日新5.0粵語版AI模型，7月向公眾開放，另委任新執董。開市報1.37元，無升跌。

中聯發展控股（0264）配股告吹。無成交，報1.04元。

國泰（0293）旗下國泰假期伙Expedia Group建新旅遊預訂平台，港日星率先推出。開市報8.26元，跌0.24%。

中國安儲能源（2399）六成溢價配股，集資2100萬元。開市報0.335元，升6.35%。

多牛科技（1961）獲《全明星激鬥》歐美日47國獨家發行權。無成交，報0.79元。

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806），套現747萬及521萬。無成交，報1.8元。

騰訊（0700）「地下城與勇士」內地首周收入逾1.4億美元。開市報370元，跌0.27%。

港交所（0388）與山東省政府簽合作備忘錄，支持山東企業來港上市。開市報270元，跌0.44%。

破頂股表現

破頂股包括，中國鋁業（2600）創52周高，見6.22元，開市報6.22元，升2.3%；帝王實業控股（2940）無成交，報0.41元。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創52周高，見13.18元，開市報13.18元，升3.29%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括藥明生物（2269）低見11.4元，開市報11.4元，跌0.18%。

異動股

上升異動股，包括，富銀融資股份（8452）開市報0.345元，升15%；海納星空科技（8297）開市報0.108元，升14.89%；大成糖業（3889）開市報0.203元，升14.04%；信保環球控股（0723）開市報0.026元，升13.04%；雲遊控股（0484）開市報0.86元，升11.69%；ALCO HOLDINGS（0328）開市報10.98元，升11.47%；瑞浦蘭鈞（0666）開市報16.2元，升10.81%；駿東控股（8277）開市報0.48元，升10.34%；融信服務（2207）開市報0.81元，升9.46%；新鴻基地產（80016）開市報76.95元，升9.23%。

下跌異動股，包括，奧思集團（1161）見52周低1.07元，開市報1.07元，跌10.08%；艾德韋宣集團（9919）開市報1.22元，跌7.58%；重慶農村商業銀行（3618）開市報3.49元，跌7.43%；金邦達寶嘉（3315）開市報1.4元，跌7.28%；農業銀行（1288）開市報3.49元，跌6.68%；美的置業（3990）開市報4.53元，跌6.02%；中國龍工（3339）開市報1.46元，跌5.19%；邵氏兄弟控股（0953）開市報0.119元，跌4.8%；城建設計（1599）開市報1.99元，跌4.78%。

 

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