恒指今早低開53點或0.29%，報18423點，大市成交金額19億元；國指今早低開26點或0.4%，報6531點。恒生科技指數開市報3752點，跌0.35%。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為5.66%，下跌為6.76%，無升跌為87.56%。