逸東街市內外裝潢均以「九龍城寨」為設計概念，包括髮廊、戲院、涼茶舖及當舖等，一個又一個霓虹招牌，加上巿面上「一物難求」的英式郵筒，恍如帶領街坊們穿越時光隧道，重返7、80年代的「九龍城寨」。其中最引人注目莫過於重塑昔日飛機在啟德機場升降的情景，場內掛有約11米長的巨型飛機模型，更是香港著名紮作工藝大師夏中建專誠為「香港街市」製作。為了加強支持香港的非物質文化遺產，「香港街巿」計劃向健力士世界紀錄提出申請，希望成為以紮作概念製造的最大飛機模型，讓世界各地的人們認識香港的傳統紮作工藝。

為迎接下月父親節，「香港街巿」亦推出「復刻九龍城寨父親節打卡賞」，提供三大優惠：

優惠一：即日起至6月16日，凡「香港街巿」會員於當日消費滿$338 ，即送限定父親節禮包（包括啤酒一罐，砵仔糕3個及魚蛋半磅）

優惠二：父親節當日(6月16日) 打卡免費請食魚蛋一串（限量100串）

優惠三：父親節當日(6月16日)以「復刻價」（當年7、80年代價格售賣）購買城寨懷舊美食，包括：$1一個砵仔糕 （限200件）、$2一件白糖糕（限200件）、$8半磅城寨風味魚蛋（限60份）、$10一份城寨叉燒飯（限60份）。

優惠四：活動期間登入香港街市會員App參與「城寨答即賞」活動可額外獲贈會員積分