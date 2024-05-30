大摩表示，領展（0823）比想像中更有彈性，24財年下半年的股息比市場預期多，雖然跨境消費為領展帶來壓力，但相信短期內股息可維持，主因出租率高、整體租金對銷售額比例偏低，以及已簽署大量租約。
大摩總結投資原因包括，領展在香港、內地、新加坡的續租租金將向上調整，而債務成本續低於4%；相信跨境消費將於今年第二季見頂；以及股價走勢將保持與10年期債息相反。
大摩提到，公司於2025財年的引，顯示雖然香港零售前景仍負面，但續租租金調整率將保持平穩。而債務成本只會由24財年的3.78%微升至4%，主因70%為定息債務，且可以借入更多人民幣計價債。此外，於深圳商場的人流較COVID前的3萬至4萬，升至每日10萬，可透過將改造空間來提升盈利。從萬科收購商場餘下50%權益，不僅增值，還增加許多租戶關係。
大摩予領展「增持」評級，但將目標價由48元下調至41元，主因將25-26財年股息收下調2至4%，以及映香港零售收入。而41元是基於6.5%的目標息率，而該目標是按美10年債息4.5%加2%的息差計出。
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