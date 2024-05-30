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【羅仕揚專欄】財星殞落

「喂，你有冇發現，而家上電視啲股評人，好多都唔係有證券行title，而係獨立股評人？」炒股朋友某天在通訊軟件的群組，提出這樣的一個問題，隨即引發熱烈討論。

「梗係做獨立股評人好搵啲啦，做KOL接咩job都得。」「無公司牌頭，講嘢可以free啲，爆粗都得，啲人就係鍾意聽爆嘢。」「唔係持牌人，推隻嘢之前可以買咗先，買完再推，用散戶啲錢幫自己賺錢，連證監都吹你唔脹，高招！」「邊有真係獨立㗎，收咗啲莊家錢，或者收咗PR錢，再去讚到隻股天上有地下無，散戶咪只能夠做韭菜被割囉！」

股評人，可算是香港股壇較獨特的身份 (注意是身份而非職業)。不少人都戲謔股評人為「財經演員」，皆因這群人活躍於各大媒體中，幾乎節目主持人或觀眾問甚麼股，也要隨即作答，但股票種類五花八門，哪有人可以精通全部板塊？答案相信大家也想像得到：當遇到從來沒有研究過的股份，就拿成交、52周高低位等數據來「吹水」，或是拿張陰陽燭圖來畫幾條線，說些沒有對錯的技術走勢。久而久之，觀眾醒覺這些根本不是專業分析，而是著重說故事技巧的表演，「財經演員」之名亦不脛而走。

一竹篙不能打一船人，當然也有股評人埋頭苦幹，閱讀大量財經新聞及研究報告，再建立自己的看法，但在財演需求最龐大的火紅年代 (大概是2005-2015這十年吧)，幾個電台幾個電視台都有股票節目，但說故事動聽的股評人選擇，卻不如想像中般多。當他們一天要跑兩三個節目，並且在每節節目都要推介一兩隻股份，又怎會夠時間做分析？「班財演都唔準嘅，推親啲股有邊隻係爆升？」你試試每星期找五隻股份來推介，就算是股神出手，也不可能五隻皆升吧？這也是一個循環 --- 他們推得越多，命中率只會越低，財演預測不準的形象，就變得越來越根深蒂固。

不過股評人準不準，不是這裡要討論的議題，重點是，為甚麼證券行要聘請股評人？「梗係為宣傳啦，用住XX證券嘅名銜上電視，一日跑幾轉，肯定平過賣廣告。」平心而論，一份大摩的研究報告，和一隻某本地證券行股評人的股份推介，你信哪一個？信奉權威的我們，大概十個也會有十個選擇大摩。證券行老闆當然也知道這一點，就算證券行的研究報告寫得再好，拜讀的人也只是少數。依然聘請股評人，不是為了他們的分析，而是要他們可以向各大財經媒體叩門，尋求以公司名銜演出的機會，才是老闆眼中存在的價值。況且，間歇性叫旗下股評人到分行與散戶互動，某程度也是粉絲福利 --- 經常出現在公仔箱的股評人，就在眼前直接回答我的股票問題？總有些散戶，或多或少也有少許虛榮感吧。

「舊時？舊屎沖咗落廁所啦！」電影《金雞》的經典對白雖然粗俗，但套用在任何行業，似乎也適合得很，在股評人身上亦一樣。港股氣氛是否差到變「金融遺址」？起碼從近期的波動和成交來看，依然遠遠不是；但證券業生意冷清，卻是不爭事實，特別是來自內地的網絡券商攻港後，傳統港資證券行幾乎被趕盡殺絕，佣金不夠平，系統不夠快，孖展息口不夠低，各方面對戰也全面敗陣。證券行執笠者眾，股評人失去僱主，自然變成「獨立」；就算苟延殘存的，也要考慮縮減成本，老闆的目光自然會放在沒有直接帶來收入的崗位上。

同一時間出現的不能逆轉大趨勢，是傳統媒體的沒落，這裡特別是指電視。過去三間電視台都有財經頻道，但大台財經台停播，某收費電視自動選擇退出市場，本地財經台現時只剩一間。網絡媒體發達，散戶不再通過傳統媒體吸收財經資訊，甚至對傳統媒體營運的網絡平台也自行產生抗拒，令股評人需求下降。財經KOL的興起，舊式股評人立足之地就更少。媒體不再需要股評人，證券行不再需要股評人，或者未到完全不需要，但至少不再需要那麼多，商業因素的考慮，才是股評人變「獨立」的主因。

「既然KOL有觀眾，叫班股評人轉型做KOL咪得囉！」唔係咁易架，葉師傅！首先，經過多年的訓練，舊式股評人評股時，通常也沒有立場，例如給了一些較闊的Range，或者純粹用移動平均線來作股份的支持位和目標；但是作為KOL，卻最忌沒有立場，最重要對市場或某股份有明確看法，中就要「攞彩」攞到盡，看錯就認衰 (也會有人選擇掩飾，但這從來都很困難)，這與舊式股評人的風格迥異。其次，散戶喜歡Spoon-Feed，簡單說就是給我一個冧巴，買完有錢賺就最好，準與不準的重要性比以往大大提高，模稜兩可的慢慢被淘汰，又或者在不準時如何安撫觀眾的抱怨，舊式股評人習慣「今日講完聽日又是新一天」，較缺乏需要跟進的經驗。再者，舊式股評人喜愛推大股，勝在「錯極有個譜」，「買貴咗都唔怕坐」，將自己的評股風險減到最低，但又有多少個散戶，喜歡每天只買騰訊、滙豐？

還有更重要的一點，是現時散戶的質素，以及財經資訊的普及度，對比十幾二十年前已大大提高。以往可能需要證券行內部員工做的一些資料搜集或分析，再由股評人的口帶給觀眾的，現時很多類似的資訊，散戶也垂手可得。哪隻股票的beta值較低、哪隻藍籌的派息率高，上網已輕易找到。再複雜一些，例如如何Project一間公司的Cashflow，再Discount理論值出來，現今大部分財經相關學系畢業的大學生，已經掌握基本Programming技巧，要「砌」這些自家製的Model，「其實唔難」。如果多年的生存，只靠「吹水」和「說故事」的股評人，除非故事真的說得很動聽，否則慢慢殞落，只能說是預期之內。

「我唔信，變咗獨立，肯定賺更多錢，買咗先推，無本生利！仲有可以收莊家錢、PR錢推股，仲有輪商、ETF商廣告，人哋搵大錢你唔知啫！」通訊群組內有朋友堅持己見。當然，市場上總有成功轉型KOL的舊式股評人，他們能夠找到生存之道，可喜可賀！不過細想以上的邏輯，「買咗先推」，真的可以靠散戶力量，就能推到某隻股票升？試問現時有哪位股評人，可以有能力號召到一百幾十人，跟從自己的推介買股？ (每日得幾單細額交易，買賣盤極疏的股份另計吧！)

羅仕揚