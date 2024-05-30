恒指今早低開53點，高位升60點，低位跌313點，高低波幅375點。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為21.24%，下跌為41.38%，無升跌為37.37%。

恒指收市跌246點或1.34%，報18230點，大市成交金額1255億元，較上日增加1.88%，是5月24日1267.12億元成交後最多；國指跌94點或1.44%，報6462點。恒生科技指數收報3752點，跌0.33%。

藍籌股成交金額654.09億元，佔大市成交52.11%；科指成份股成交金額311.78億元，佔大市成交24.84%；國指成份股成交金額538.74億元，佔大市成交42.92%。

24隻雙櫃台股，總成交1.05億元人民幣，相當於約1.13億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加38.73%，至98.58億元，佔大市成交7.85%。牛熊證成交金額53.29億元，增加91.07%；窩輪成交金額45.29億元，增加4.92%。

騰訊（0700）、建行（0939）、匯控（0005）拖累大市。比亞迪（1211）、中芯國際（0981）、網易（9999）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，66隻下跌，2隻無升跌。舜宇（2382）升5.6%，收報45.25元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌5.73%，收報32.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報45.25元，升5.6%；跌幅最大的是美團（3690）收報108.9元，跌3.37%。

恒指續低於20天線(18828.04點)。科指10天線(3915.39點)跌穿20天線(3941.75點)，250天線(3783.89點)得而復失。

北水南下合計淨流入44.01億元，較上日減少35.03%，連續第11日流入，累計流入403.38億元，對上一次連續11日淨流入是4月15日。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.7%，低見18163.21點，是5月2日17740.62點後最低。收市報18230.19點，是5月2日後收市新低，當日報18207.13點。連跌3日，累計跌597.16點，對上一次連跌3日是5月23日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月22日。

科指曾跌最多0.79%，低見3735.63點，是5月2日3683.62點後最低。收市報3752.76點，是4月30日後收市新低，當日報3700.67點。連跌3日，累計跌111.72點，對上一次連跌3日是4月15日。

國指曾跌最多1.79%，低見6440.05點，是5月2日6256.24點後最低。收市報6462.95點，是5月8日後收市新低，當日報6456.72點。連跌3日，累計跌225.18點，對上一次連跌3日是5月23日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月23日。

午後消息股表現

大摩下調領展（0823）目標價 料今明年派息減。收報33.95元，跌2.16%。

溢價13%配股予朱一航 中手遊（0302）急彈7%後倒跌。收報1.43元，跌4.03%。

今早及隔晚消息股表現

匯控（0005）增聘銀行家拓展中東私人銀行業務。收報68.15元，跌0.51%。

復星醫藥（2196）據報考慮私有化復宏漢霖。收報12.78元，跌1.54%。

大摩上調小米（1810）目標價至25元。收報17.7元，跌0.45%。

阿里巴巴（9988）：完成發行可轉換優先票據 轉換價105.04美元。收報76.3元，跌0.65%。

3間公司最快今日公布業績或派息，公布前表現如下，CTR HOLDINGS（1416）收報0.076元，升2.7%。創陞控股（2680）收報0.3元，跌1.64%。郵儲銀行（1658）收報4.46元，跌1.11%。

阿里影業（1060）全年扭虧賺2.84億人幣。收報0.47元，跌2.08%。

商湯（0020）推日日新5.0粵語版AI模型，7月向公眾開放，另委任新執董。收報1.36元，跌0.73%。

中聯發展控股（0264）配股告吹。收報1.03元，跌0.96%。

國泰（0293）旗下國泰假期伙Expedia Group建新旅遊預訂平台，港日星率先推出。收報8.14元，跌1.69%。

中國安儲能源（2399）六成溢價配股，集資2100萬元。收報0.315元，無升跌。

多牛科技（1961）獲《全明星激鬥》歐美日47國獨家發行權。收報0.81元，升2.53%。

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806），套現747萬及521萬。收報1.78元，跌1.11%。

騰訊（0700）「地下城與勇士」內地首周收入逾1.4億美元。收報368元，跌0.81%。

港交所（0388）與山東省政府簽合作備忘錄，支持山東企業來港上市。收報263.4元，跌2.88%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見3.68元，收報3.62元，升9.7%；康耐特光學（2276）創上市新高，見10.72元，收報10.5元，升2.94%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8836.35元，收報8836.35元，升0.05%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1117.35元，收報1116.8元，跌0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1081.4元，收報1081.4元，升0.24%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見881.25元，收報881.2元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1056.5元，收報1056.5元，升0.05%；樂艙物流（2490）創上市新高，見22.15元，收報21.4元，升0.71%；邁富時（2556）創上市新高，見67.55元，收報66.8元，升12.17%；中煤能源（1898）創52周高，見9.68元，收報9.37元，跌2.7%；興發鋁業（0098）創52周高，見8.8元，收報8.72元，升0.23%；信能低碳（0145）創52周高，見0.83元，收報0.69元，升13.11%；東岳集團（0189）創52周高，見10.14元，收報9.6元，跌1.74%；利民實業（0229）創52周高，見1.04元，收報1.04元，無升跌；湯臣集團（0258）創52周高，見1.8元，收報1.78元，升3.49%；ＧＢＡ集團（0261）創52周高，見0.27元，收報0.245元，跌1.61%；京能清潔能源（0579）創52周高，見2.09元，收報2.07元，升1.97%；中視金橋（0623）創52周高，見1.18元，收報1.15元，無升跌。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創52周高，見13.56元，收報12.84元，升0.63%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.143元，收報0.15元，跌0.66%；太古地產（1972）低見13.82元，收報13.96元，跌1.69%；藥明生物（2269）低見11.06元，收報11.2元，跌1.93%；方達控股（1521）低見1.15元，收報1.17元，跌1.68%；２１世紀教育（1598）低見0.143元，收報0.15元，跌0.66%；華禧控股（1689）低見0.74元，收報0.8元，升1.27%；日贏控股（1741）低見0.073元，收報0.074元，跌10.84%；飛揚集團（1901）低見0.11元，收報0.12元，跌1.64%；正味集團（2147）低見0.113元，收報0.118元，跌2.48%；心泰醫療（2291）低見15元，收報15.48元，跌7.86%。

41隻股份創52周低，其中十隻包括，叙福樓（1978）低見0.8元，收報0.81元，跌1.22%；恒隆地產（0101）低見7.2元，收報7.27元，跌2.42%；蒙牛（2319）低見14.82元，收報14.84元，跌2.62%；低見14.82元，收報14.84元，跌2.62%；中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.037元，無升跌；敏捷控股（0186）低見0.18元，收報0.18元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.98元，收報0.98元，跌1.01%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.9元，收報3.9元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.178元，收報0.189元，跌1.05%。

異動股

上升異動股，包括，腦洞科技（2203）收報0.104元，升67.74%；時時服務（8181）創52周高，見0.099元，收報0.099元，升45.59%；宏光半導體（6908）收報0.51元，升32.47%；冠軍科技集團（0092）收報0.185元，升23.33%；雷士國際（2222）收報1元，升20.48%；美捷滙控股（1389）收報0.152元，升19.69%；環球友飲智能（8496）收報0.345元，升18.97%；中國投資開發（0204）收報0.51元，升18.6%；晶門半導體（2878）收報0.36元，升18.03%；海天天綫（8227）收報0.365元，升17.74%。

下跌異動股，包括，偉立控股（2372）收報0.27元，跌30.77%；坤集團（0924）收報0.59元，跌30.59%；順風清潔能源（1165）收報0.029元，跌27.5%；復興亞洲（0274）收報0.046元，跌20.69%；皇冠環球集團（0727）收報0.1元，跌20%；亞洲雜貨（8413）收報0.12元，跌18.92%；開明投資（0768）收報0.033元，跌17.5%；泰凌醫藥（1011）收報0.019元，跌17.39%；恒大汽車（0708）收報0.5元，跌16.67%；匯盈控股（0821）見52周低0.052元，收報0.055元，跌15.38%。

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