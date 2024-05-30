moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

龍光80億美元境外債重組 據報受到「凱玥」項目貸款問題影響

龍光（3380）與合景泰富（1813）合作的鴨脷州豪宅項目「凱玥」的102億元銀團貸款將於8月到期，據彭博社報道，雖然貸款並不包括在龍光的80億美元境外重組計劃中，但私募債和債券的獨立持有人都指望從該住房項目中獲得收入，以幫助使重組計劃可行。報道引述熟知內情人士指，私募債持有人對龍光的風險尤為擔憂，更有兩位知情人士指，尚未收到龍光任何所謂重組支持協議，意味著龍光的境外重組尚未有評估方案。

報道指，「凱玥」的102億元銀團貸款將於八月到期，據稱龍光已委托摩根大通洽商安排再融資，惟交易尚未敲定。此凸顯了內房重組所面臨的挑戰，盡管最近出台了支持該行業的政策措施。而內房海外有價值的資產十分稀缺，利益相關者均會為搶奪自己份額的爭斗日益激烈。即使龍光已花了近兩年時間談判達成的計劃，一個小小的變動都有可能影響整個交易。

報道指，龍光及摩根大通的媒體代表拒絕發表評論。合景泰富並沒有通過電子郵件回復置評請求。

龍光在今年1月曾表示，計劃利用凱玥的銷售收入來幫助償債。若龍光及合景泰富無法償還到期貸款或無法再融資，貸款人可能會沒收該項目，開發商也將失去對其打算用於償還其他債權人的資金的控制權，從而危及重組計劃。

上述知情人士指，摩根大通最近幾周已與一些潛在貸款人，包括私人信貸投資者就再融資問題進行了討論。其中一位潛在投資者說，摩根大通最近幾天表示，這筆交易已被超額認購。

另據彭博社4月報道，另類投資管理公司 Ares Management Corp. 向一些銀行發出了一份建議書，希望從這些銀行手中買斷凱玥原始貸款中的大部分股份。其後有內媒指，事件遭到兩家開發商強烈反對，並與多家投資人正在攜手發起「阻擊戰」，又指龍光及合景泰富已與摩根大通簽署合作協議，雙方將合作引入資金方對抗此次惡意收購。

 

其他報道

「新興市場之父」麥樸思：中國市場之前跌得太多 現在已見底屬入市良機

萬科據報就500億人幣貸款與銀行磋商 或創兩年來亞太最大筆貸款

小米：小米汽車從沒有有計劃過收購恒大汽車

全日沽空金額增2% 沽空比率逾兩周高 盈富沽空減43%

小米冷氣半夜掉落險砸中女兒 用家要求換新機被拒 客服：共振久了會鬆脫

匯豐大削理想目標價50.64%至115元 維持「買入」評級

港股連跌3日見4周低 恒指收市跌246點 科指跌0.33%

聯想遭標普下調2025/26財年EBITDA利潤率預測至6.4%

小米澄清：從來沒有計劃收購恒大汽車

人行據稱必要時出售低風險債券

廣汽埃安第二間展廳灣仔開幕 年內目標銷量4000輛