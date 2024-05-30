報道指，「凱玥」的102億元銀團貸款將於八月到期，據稱龍光已委托摩根大通洽商安排再融資，惟交易尚未敲定。此凸顯了內房重組所面臨的挑戰，盡管最近出台了支持該行業的政策措施。而內房海外有價值的資產十分稀缺，利益相關者均會為搶奪自己份額的爭斗日益激烈。即使龍光已花了近兩年時間談判達成的計劃，一個小小的變動都有可能影響整個交易。

報道指，龍光及摩根大通的媒體代表拒絕發表評論。合景泰富並沒有通過電子郵件回復置評請求。

龍光在今年1月曾表示，計劃利用凱玥的銷售收入來幫助償債。若龍光及合景泰富無法償還到期貸款或無法再融資，貸款人可能會沒收該項目，開發商也將失去對其打算用於償還其他債權人的資金的控制權，從而危及重組計劃。

上述知情人士指，摩根大通最近幾周已與一些潛在貸款人，包括私人信貸投資者就再融資問題進行了討論。其中一位潛在投資者說，摩根大通最近幾天表示，這筆交易已被超額認購。

另據彭博社4月報道，另類投資管理公司 Ares Management Corp. 向一些銀行發出了一份建議書，希望從這些銀行手中買斷凱玥原始貸款中的大部分股份。其後有內媒指，事件遭到兩家開發商強烈反對，並與多家投資人正在攜手發起「阻擊戰」，又指龍光及合景泰富已與摩根大通簽署合作協議，雙方將合作引入資金方對抗此次惡意收購。

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