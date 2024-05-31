美債息回軟，債息倒掛擴闊，金龍指數上升，美股向下，道指、納指見近1個月低。美國第一季GDP增速和PCE通脹指標遭下修，紐約聯儲行長表示，充分證據表明貨幣政策具有限制性，加息可能性很小，通脹率料在今年下半年繼續下降。戴爾盤後重挫，該公司的AI伺服器業務表現令投資者感到失望。據報OPEC+力爭在周末敲定減產協議，期限可能延長到2025年。據報拜登將允許烏克蘭使用美方武器打擊俄羅斯境內有限區域內的軍事目標。紐約陪審團一致認定前總統特朗普在封口費案庭審中的34項重罪罪名成立，法庭將於7月11日正式宣判
道瓊斯工業平均指數收跌330點，跌幅0.86%，報38111點。標普500指數收跌31點，跌幅0.6%，報5235點。納斯達克綜合指數收跌183點，或1.09%，報16737點。
Salesforce跌19.74%，報218.01美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累352點，而Amgen升1.56%，報301元，貢獻道指30點。
科技股方面，蘋果收市報191.29元，升0.52%，谷歌母公司Alphabet收市報172.11元，跌2.15%，亞馬遜收市報179.32元，跌1.48%，Facebook收市報467.05元，跌1.54%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.6%，報516點。德國DAX指數收漲0.13%，報18496點；法國CAC 40指數漲0.55%，報7978點；英國富時100指數收漲0.59%，報8231點。
納斯達克中國金龍指數收漲1.37%，報6424點。
美國2年期債息曾跌最多1.09%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.24%。低見4.9186厘，是5月28日4.9009厘後最低。收市報4.9248厘，是5月22日後收市新低，當日報4.869厘。連跌2日，累計跌0.0516厘，對上一次連跌2日是5月14日。
美國10年期債息曾跌最多1.55%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.33%。低見4.5401厘，是5月29日4.54厘後最低。收市報4.546厘，是5月24日後收市新低，當日報4.465厘。
美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至38.5基點，是5月29日44.496基點後最闊。收市報38.292基點，是5月28日後收市最闊，當日報43.072基點。
美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至88.407基點，是5月29日90.678基點後最闊。收市報86.768基點，是5月24日後收市最闊，當日報94.816基點。
金龍指數曾升最多1.55%，是5月17日後最大升幅，當日升幅為1.65%。高見6436.53點，是5月23日6511.52點後最高。收市報6424.77點，是5月22日後收市新高，當日報6632.99點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月3日。
道指曾跌最多1.15%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.63%。低見38000.96點，是5月2日37895.66點後最低。收市報38111.48點，是5月1日後收市新低，當日報37903.29點。連跌3日，累計跌958.11點，對上一次連跌3日是4月10日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是4月15日。
標指曾跌最多0.85%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為0.94%。低見5222.1點，是5月14日5217.98點後最低。收市報5235.48點，是5月13日後收市新低，當日報5221.42點。連跌2日，累計跌70.56點，對上一次連跌2日是5月23日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月16日。
納指曾跌最多1.36%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.05%。低見16690.36點，是5月23日16678.37點後最低。收市報16737.08點，是5月23日後收市新低，當日報16736.03點。連跌2日，累計跌282.8點，對上一次連跌2日是5月23日。
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