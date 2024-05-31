道瓊斯工業平均指數收跌330點，跌幅0.86%，報38111點。標普500指數收跌31點，跌幅0.6%，報5235點。納斯達克綜合指數收跌183點，或1.09%，報16737點。

Salesforce跌19.74%，報218.01美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累352點，而Amgen升1.56%，報301元，貢獻道指30點。

科技股方面，蘋果收市報191.29元，升0.52%，谷歌母公司Alphabet收市報172.11元，跌2.15%，亞馬遜收市報179.32元，跌1.48%，Facebook收市報467.05元，跌1.54%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.6%，報516點。德國DAX指數收漲0.13%，報18496點；法國CAC 40指數漲0.55%，報7978點；英國富時100指數收漲0.59%，報8231點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.37%，報6424點。

美國2年期債息曾跌最多1.09%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.24%。低見4.9186厘，是5月28日4.9009厘後最低。收市報4.9248厘，是5月22日後收市新低，當日報4.869厘。連跌2日，累計跌0.0516厘，對上一次連跌2日是5月14日。

美國10年期債息曾跌最多1.55%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.33%。低見4.5401厘，是5月29日4.54厘後最低。收市報4.546厘，是5月24日後收市新低，當日報4.465厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至38.5基點，是5月29日44.496基點後最闊。收市報38.292基點，是5月28日後收市最闊，當日報43.072基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至88.407基點，是5月29日90.678基點後最闊。收市報86.768基點，是5月24日後收市最闊，當日報94.816基點。

金龍指數曾升最多1.55%，是5月17日後最大升幅，當日升幅為1.65%。高見6436.53點，是5月23日6511.52點後最高。收市報6424.77點，是5月22日後收市新高，當日報6632.99點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月3日。

道指曾跌最多1.15%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.63%。低見38000.96點，是5月2日37895.66點後最低。收市報38111.48點，是5月1日後收市新低，當日報37903.29點。連跌3日，累計跌958.11點，對上一次連跌3日是4月10日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是4月15日。

標指曾跌最多0.85%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為0.94%。低見5222.1點，是5月14日5217.98點後最低。收市報5235.48點，是5月13日後收市新低，當日報5221.42點。連跌2日，累計跌70.56點，對上一次連跌2日是5月23日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月16日。

納指曾跌最多1.36%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.05%。低見16690.36點，是5月23日16678.37點後最低。收市報16737.08點，是5月23日後收市新低，當日報16736.03點。連跌2日，累計跌282.8點，對上一次連跌2日是5月23日。

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