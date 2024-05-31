個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.59%，折合報372.52元；匯控（0005）升1.3%，折合報69.24元；建行（0939）跌0.62%，折合報5.61元。

道期現跌0.18%；標期現跌0.29%；納期現跌0.47%。日本東證指數現升0.63%；韓國KOSPI指數現升0.49%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.7%。

VIX指數隔晚升1.33%或0.19點，報14.47點。

紐油現跌0.3%或0.23美元，報77.67美元；布油現跌0.15%或0.12美元，報81.73美元；金價現升0.04%或1.06美元，報2344.13美元；LME 銅期貨隔晚跌3.07%或321.5美元，報10135美元。比特幣現跌0.18%或127.94美元，報68341.57美元；美國10年期債息現跌0.08%或0.0039厘，報4.5421厘。

今日焦點股份可留意：

汽車街（2443）上市，定價10.2元。

多間公司最快今日公布業績，包括，首都創投（2324）、華鼎控股（3398）、中國綠地博大綠澤（1253）、民生銀行（1988）、 移動互聯（1439）、S&T HLDGS（3928）。

中石油（0857）：因有審計行業事項待核實，取消聘任羅兵咸永道。

京東（9618）5月港用戶訂單量颷5倍，明日618購物節開鑼推優惠。

渝太地產（0075）3375萬售倫敦酒店予孫粗洪。

富士高（0927）盈警，料全年盈利倒退最多35%。

李澤楷：香港電訊（6823）派息率持續穩健。

電訊盈科（0008）李澤楷：對香港非常有信心，營商環境環球排第九或被「低估」。

龍光（3380）80億美元境外債重組，據報受到「凱玥」項目貸款問題影響。

萬科（2202）據報就500億人幣貸款與銀行磋商，或創兩年來亞太最大筆貸款。

小米（1810）冷氣半夜掉落險砸中女兒，用家要求換新機被拒，客服：共振久了會鬆脫。

小米：小米汽車從沒有有計劃過收購恒大汽車（0708）。

匯豐大削理想（2015）目標價50.64%至115元，維持「買入」評級。

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