港元現報7.8171元升值3點子，曾貶值最多11點子，報7.8185元，亦曾升值最多40點子，報7.8134元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升56.55點子至4.47226%，是4月30日後最高；1星期HIBOR升0.61點子至4.42554%；2星期HIBOR跌3.14點子至4.36191%，是5月20日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.44點子至4.73429%，是5月21日後最低；6個月期HIBOR升1.03點子至4.82494%；12個月期HIBOR升0.17點子至4.97798%。

美元指數現報104.882升值0.166點或0.16%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44368%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9455%，終止連續2日收窄，利差是2024年5月27日後最闊，當日差距為-0.951%。

對上一次終止連續2日收窄，是5月23日，當日利差報-0.9493%。

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