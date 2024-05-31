恒指今早高開179點，高位升320點，低位跌152點，高低波幅474點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、地產股推低大市。上升股份比例為28.59%，下跌為36.34%，無升跌為35.05%。

恒指收市跌150點或0.83%，報18079點，大市成交金額1917億元，較上日增加52.79%，是5月16日2048.99億元成交後最多；國指跌70點或1.09%，報6392點。恒生科技指數收報3690點，跌1.65%。

藍籌股成交金額1025.65億元，佔大市成交53.5%；科指成份股成交金額564.45億元，佔大市成交29.44%；國指成份股成交金額856.79億元，佔大市成交44.69%。

24隻雙櫃台股，總成交0.65億元人民幣，相當於約0.69億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.62%，至93.04億元，佔大市成交4.85%。牛熊證成交金額43.67億元，減少18.04%；窩輪成交金額49.36億元，增加8.98%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌22隻升，59隻下跌，1隻無升跌。中移動（0941）升2.53%，收報75.1元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌8.64%，收報3.28元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報40.95元，升7.2%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報3.28元，跌8.64%。

恒指10天線(18796.54點)跌穿20天線(18821.66點)，50天線(17628.7點)升穿250天線(17618.02點)。科指跌穿250天線(3783.55點)，下試50天線(3675.24點)。

北水南下合計淨流入99.05億元，較上日增加125.04%，淨流入金額是3月22日145.38億元後最多。北水連續第12日流入，累計流入502.43億元，對上一次連續12日淨流入是4月16日

三大指數表現

恒指曾升最多1.76%，是5月16日後最大升幅，當日升幅為1.94%。午後曾跌最多0.84%，低見18077.39點，是5月2日17740.62點後最低。收市報18079.61點，是4月30日後收市新低，當日報17763.03點。連跌4日，累計跌747.74點，對上一次連跌4日是5月24日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月23日。

科指曾升最多2.51%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為4.09%。午後曾跌最多1.81%，是5月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.78%。低見3684.85點，是5月2日3683.62點後最低。收市報3690.76點，是4月25日後收市新低，當日報3554.3點。連跌4日，累計跌173.72點，對上一次連跌4日是4月16日。

國指曾升最多2%，是5月16日後最大升幅，當日升幅為2.3%。午後曾跌最多1.09%，是5月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.79%。低見6392.58點，是5月2日6256.24點後最低。收市報6392.58點，是4月30日後收市新低，當日報6273.75點。連跌4日，累計跌295.55點，對上一次連跌4日是5月24日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是5月24日。

一周表現

恒指本周累跌2.84%或529點，跌幅是5月24日後最大，當時收市跌幅為4.83%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是4月19日；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升11.56%，其次為宏橋（1378）及中芯國際（0981），分別升9.88%及7.82%。而表現最差的是九龍倉置業（1997），累跌10.65%，其次為藥明生物（2269）及碧桂園服務（6098），分別跌10.45%及10.25%。

國指本周累跌3.22%或212點，跌幅是5月24日後最大，當時收市跌幅為4.75%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是3月8日；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升7.82%，其次為中海油（0883）及比亞迪（1211），分別升6.52%及5.58%。而表現最差的是農業銀行（1288），累跌14.17%，其次為美團（3690）及龍湖集團（0960），分別跌9.63%及9.02%。

科指本周累跌2.86%或108點，跌幅是5月24日後最大，當時收市跌幅為7.61%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是1月12日；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升11.56%，其次為蔚來（9866）及華虹半導體（1347），分別升9.64%及9.11%。而表現最差的是美團（3690），累跌9.63%，其次為商湯（0020）及京東（9618），分別跌5.71%及4.77%。

午後消息股表現

匯控（0005）據報7月前公布祈耀年繼任人。收報68.65元，升0.73%。

恒生港股通汽車主題指數今天推出 小米集團（1810）入選。收報17.48元，跌1.24%。

騰訊（0700）據報被要求降低微信支付市佔率。收報359.8元，跌2.23%。

今早及隔晚消息股表現

寶尊電商（9991）：因阿里悉售持股 劉洋已辭任董事。無成交，報7.01元。收報7.03元，升0.29%。

汽車街（2443）上市，定價10.2元。收報12.94元，升26.86%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，首都創投（2324）收報0.155元，跌3.13%。民生銀行（1988）收報2.96元，升0.34%。S&T HLDGS（3928）收報1.36元，無升跌。

中石油（0857）：因有審計行業事項待核實，取消聘任羅兵咸永道。收報7.97元，升0.13%。

京東（9618）5月港用戶訂單量颷5倍，明日618購物節開鑼推優惠。收報113.9元，升0.44%。

渝太地產（0075）3375萬售倫敦酒店予孫粗洪。收報0.3元，無升跌。

富士高（0927）盈警，料全年盈利倒退最多35%。收報0.74元，無升跌。

李澤楷：香港電訊（6823）派息率持續穩健。收報9.09元，跌1.2%。

電訊盈科（0008）李澤楷：對香港非常有信心，營商環境環球排第九或被「低估」。收報4.18元，跌0.24%。

龍光（3380）80億美元境外債重組，據報受到「凱玥」項目貸款問題影響。收報0.72元，升1.41%。

萬科（2202）據報就500億人幣貸款與銀行磋商，或創兩年來亞太最大筆貸款。收報5.37元，跌2.19%。

小米（1810）冷氣半夜掉落險砸中女兒，用家要求換新機被拒，客服：共振久了會鬆脫。收報17.48元，跌1.24%。

小米：小米汽車從沒有有計劃過收購恒大汽車（0708）。收報0.495元，跌1%。

匯豐大削理想（2015）目標價50.64%至115元，維持「買入」評級。收報78.15元，升0.39%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見3.81元，收報3.65元，升0.83%；康耐特光學（2276）創上市新高，見11.28元，收報11.1元，升5.71%；昇能集團（2459）創上市新高，見10.4元，收報10元，升2.04%；中國移動（80941）創上市新高，見70元，收報69.6元，升2.35%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8842.7元，收報8842.7元，升0.07%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1117.5元，收報1117.15元，升0.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1082.15元，收報1082.15元，升0.07%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見881.8元，收報881.6元，升0.05%；樂艙物流（2490）創上市新高，見23.3元，收報22.7元，升6.07%；長久股份（6959）創上市新高，見67.75元，收報67.75元，升34.96%；邁富時（2556）創上市新高，見82.8元，收報80元，升19.76%；稻香（0573）創52周高，見0.87元，收報0.77元，升5.48%；中煤能源（1898）創52周高，見9.98元，收報9.85元，升5.12%；興發鋁業（0098）創52周高，見8.8元，收報8.79元，升0.8%。

破頂指數成份股包括，聯通（0762）創52周高，見6.5元，收報6.42元，升0.94%；中移動（0941）創52周高，見75.5元，收報75.1元，升2.53%；神華（1088） 創52周高，見38.7元，收報37.95元，升1.2%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，廣發証券（1776）低見7.04元，收報7.08元，跌1.94%；21世紀教育（1598）低見0.141元，收報0.144元，跌4%；長實集團（1113）低見30.65元，收報30.85元，跌0.8%；方達控股（1521）低見1.14元，收報1.15元，跌1.71%；２１世紀教育（1598）低見0.141元，收報0.144元，跌4%；中國中免（1880）低見62.15元，收報62.35元，跌2.5%；知乎－Ｗ（2390）低見8.21元，收報8.21元，跌4.42%；萊蒙國際（3688）低見0.35元，收報0.355元，跌1.39%；科勁國際（6822）低見0.375元，收報0.38元，跌11.63%；金馬能源（6885）低見0.85元，收報0.86元，無升跌。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，恒隆地產（0101）低見7.13元，收報7.13元，跌1.93%；蒙牛（2319）低見14.36元，收報14.36元，跌3.23%；國際家居零售（1373）低見1.27元，收報1.29元，跌0.77%；低見14.36元，收報14.36元，跌3.23%；中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.036元，跌2.7%；敏捷控股（0186）低見0.18元，收報0.18元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.97元，收報0.97元，跌1.02%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.9元，收報3.9元，無升跌；中國軟件國際（0354）低見3.99元，收報4.01元，跌2.2%。

異動股

上升異動股，包括，時代環球集團（2310）創52周高，見0.086元，收報0.064元，升190.91%；坤集團（0924）收報0.94元，升59.32%；中國華君（0377）收報1.49元，升49%；康方生物（9926）創52周高，見60元，收報44元，升37.5%；長久股份（6959）創上市新高，見67.75元，收報67.75元，升34.96%；世紀建業（0079）收報0.08元，升33.33%；中基長壽科學（0767）收報0.285元，升33.18%；美捷滙控股（1389）收報0.199元，升30.92%；北森控股（9669）收報6.18元，升30.66%；森美控股（0756）收報0.44元，升29.41%；胡桃資本（0905）創52周高，見0.4元，收報0.375元，升27.12%。

下跌異動股，包括，天彩控股（3882）收報0.79元，跌31.3%；時時服務（8181）收報0.072元，跌27.27%；大昌微綫集團（0567）收報0.065元，跌23.53%；天泓文創（8500）收報0.305元，跌19.74%；高維科技（2086）收報0.54元，跌16.92%；裕田中國（0313）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌16.67%；中國派對文化（1532）收報0.101元，跌15.83%；升華蘭德（8106）收報0.06元，跌15.49%；TBKS HLDGS（1960）收報0.242元，跌15.09%；精技集團（3302）收報0.234元，跌14.91%；首都金融控股（8239）收報0.47元，跌14.55%。

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