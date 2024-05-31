moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港4月零售按年跌14.7% 差過預期

政府統計處公布，香港今年4月零售業總銷貨價值的臨時估計為296億元，按年跌14.7%，差過市場預期的跌6.3%。扣除價格變動後，今年4月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌16.5%，同樣差過市場預期的9.1%

今年首4個月計，零售業總銷貨價值按年跌4.7%；扣除價格變動後，總銷貨數量按年跌6.4%。

今年4月零售業總銷貨價值中網上銷售佔8.2%，其銷售價值的臨時估計為24億元，按年上升11.4%。

單計今年4月，其他未分類消費品的銷貨價值跌13.2%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌28.7%；超級市場貨品下跌3.0%；服裝跌23.6%；食品、酒類飲品及煙草跌12.2%；，藥物及化妝品跌7.1%；百貨公司跌21.5%；電器及其他未分類耐用消費品跌26.5%；燃料跌9.6%；傢具及固定裝置跌23.0%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌26.3%；書報、文具及禮品跌4.5%；中藥下跌25.1%；以及眼鏡店下跌23.1%。

此外，汽車及汽車零件的銷貨價值上升58.5%。

政府發言人表示，4月零售業總銷貨價值按年顯著下跌，部分原因是復活節假期，市民消費模式轉變的影響更明顯。復活節假期大批居民出境，不但影響離港期間的本地消費，亦可能會減少外遊前後日子的消費。另外，4月天氣不穩定，雨量較平常多，也有一定影響。去年同期在社會疫後復常和消費券計劃的支持下消費氣氛暢旺，導致比較基數較高。展望未來，旅客和市民消費模式的轉變會繼續為零售業帶來挑戰。然而，訪港旅遊業復蘇、就業收入增加，以及近期資產市場回穩，會提供支持。政府大力推動盛事經濟和提升市面氣氛亦會有幫助。政府會繼續留意相關情況。

 

其他報道

首季內地訪客保費按年增62% 按季升29%結束二連跌

外籍人士境外電子錢包上海消費 首4個月升13倍

匯控據報7月前公布祈耀年繼任人

恒生港股通汽車主題指數今天推出 小米集團入選

黃偉綸 : 香港是全球頂尖國際金融中心 但不可自滿

滬深三大指數午後向下 滬指失守3100點 全周跌0.07%

騰訊據報被要求降低微信支付市佔率

半日沽空金額減15% 騰訊沽空增14%

恒指半日升172點 科指升0.96%創4周最大升幅

香港航空7月19日起開通直飛台中航班服務

雷諾據報將在內地開發售價低於16萬之電動車

美國據報放慢發放向中東批量出口AI加速器許可證

TikTok否認正準備其核心算法美國版本 路透社：堅持其報道