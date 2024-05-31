今年首4個月計，零售業總銷貨價值按年跌4.7%；扣除價格變動後，總銷貨數量按年跌6.4%。

今年4月零售業總銷貨價值中網上銷售佔8.2%，其銷售價值的臨時估計為24億元，按年上升11.4%。

單計今年4月，其他未分類消費品的銷貨價值跌13.2%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌28.7%；超級市場貨品下跌3.0%；服裝跌23.6%；食品、酒類飲品及煙草跌12.2%；，藥物及化妝品跌7.1%；百貨公司跌21.5%；電器及其他未分類耐用消費品跌26.5%；燃料跌9.6%；傢具及固定裝置跌23.0%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌26.3%；書報、文具及禮品跌4.5%；中藥下跌25.1%；以及眼鏡店下跌23.1%。

此外，汽車及汽車零件的銷貨價值上升58.5%。

政府發言人表示，4月零售業總銷貨價值按年顯著下跌，部分原因是復活節假期，市民消費模式轉變的影響更明顯。復活節假期大批居民出境，不但影響離港期間的本地消費，亦可能會減少外遊前後日子的消費。另外，4月天氣不穩定，雨量較平常多，也有一定影響。去年同期在社會疫後復常和消費券計劃的支持下消費氣氛暢旺，導致比較基數較高。展望未來，旅客和市民消費模式的轉變會繼續為零售業帶來挑戰。然而，訪港旅遊業復蘇、就業收入增加，以及近期資產市場回穩，會提供支持。政府大力推動盛事經濟和提升市面氣氛亦會有幫助。政府會繼續留意相關情況。

其他報道

首季內地訪客保費按年增62% 按季升29%結束二連跌

外籍人士境外電子錢包上海消費 首4個月升13倍

匯控據報7月前公布祈耀年繼任人

恒生港股通汽車主題指數今天推出 小米集團入選

黃偉綸 : 香港是全球頂尖國際金融中心 但不可自滿

滬深三大指數午後向下 滬指失守3100點 全周跌0.07%

騰訊據報被要求降低微信支付市佔率

半日沽空金額減15% 騰訊沽空增14%

恒指半日升172點 科指升0.96%創4周最大升幅

香港航空7月19日起開通直飛台中航班服務

雷諾據報將在內地開發售價低於16萬之電動車

美國據報放慢發放向中東批量出口AI加速器許可證

TikTok否認正準備其核心算法美國版本 路透社：堅持其報道