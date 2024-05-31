匯豐環球研究發表報告，內地出台穩樓市政策措施，刺激樓市反彈，惟現時市場尚未將其他積極因素納入，例如較低的違約風險或樓市拐點提早出現。該行將六大內房的目標價平均上調29%，其中中國海外發展（0688）和龍湖（960）提供59至67%的上升空間。該行對中國海外（0688）、華潤置地（1109）、越秀（0123）、綠城中國（3900）給予「買入」評級，亦看好貝殼找房（2423），料受惠一二線樓市銷售復蘇。
該行認為，內房的融資風險已解除，下半年不太可能發生大規模違約的情況，發展商可從銀行取得貸款，最矚目的例子是萬科（2202）獲200億人民幣銀團貸款。市場曾懷疑萬科會否成為下一個違約者，但目前擔憂消退，因這筆資金向市場發出強烈的信號。
此外，中央近期出台的樓市政策，對樓市供應有提振作用，該行預期樓市拐點將提早出現，交易量將率先回升，然後樓價逐步穩定，最後是部分國有企業和區域開發商在一線城市恢復定價權。雖然現時銷售數目仍然不佳，但愈來愈多的證據顯示銷售數字將很快回升。
該行表示，在融資渠道不均衡的情況下，料國企、優質國有企業和區域地產開發商將繼續在鞏固其一線市場區域領導地位方面佔據優勢，亦加強它們通過穩定派息政策回報資本的能力，因此更傾向於持續增加土地儲備並涉足一線城市的開發商。
中國海外（0688）：目標價上調35%至24.3元
建發國際（1908）：目標價上調16%至22.7元
綠城中國（3900）:目標價上調12%至11.3元
越秀（0123）:目標價上調31%至8.9元
龍湖（0960）:目標價上調62%至22元
萬科（2202）:目標價上調18%至5.9元
其他報道