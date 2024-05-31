余偉文今出席財新夏季峰會時表示，人民幣國際化過去兩年進展特別快，尤其為實體經濟跨境貿易使用，而現時有更多國家或地區使用人幣貿易，如中東及東南亞均增加對人民幣使用，令其地區擁有貿易的需求外，同時亦令其投資需求而產生。

金融科技方面，余偉文提到金管局對於央行數字貨幣（CBDC）有另一願景，批發層面推動代幣化貨幣的結算（即wCBDC），先前其宣布的項目Ensemble，計劃於今年第三季度推出沙盒，將現實世界的資產進行代幣化；而據金管局先前3月底公布，該局原先目標6月底推wCBDC沙盒，即沙盒推行或有所延遲。

余偉文續提到，香港為區內綠色債券的發行中心，去年於亞洲有超過三分之一的國際綠債為經香港安排發行。銀行貸款方面，去年香港發行的綠色貸款已超過500億美元。香港亦有超過220個ESG基金，其資金管理規模超過1700億美元。

其他報道

港銀上月貸款總額下跌1%

【有片：投資王道】美股呈「Sell in May」 投資者宜待美股調整再入市

IDG據報向香港寬頻提出收購

恒大地產因債券欺詐發行等遭中證監罰款42億人幣 許家印終生禁入股市

國泰據報受中央施壓增加中東航點 國泰：從來沒有向集團施加壓力

匯豐：首季新造業務保費167億元 市佔最多

匯豐研究上調多隻內房股目標價

港4月零售按年跌14.7% 差過預期

港股連跌4日、兩周 恒指收市跌150點 科指累挫11% MSCI換馬、北水流入倍增 成交近2000億

首季內地訪客保費按年增62% 按季升29%結束二連跌

外籍人士境外電子錢包上海消費 首4個月升13倍

匯控據報7月前公布祈耀年繼任人

恒生港股通汽車主題指數今天推出 小米集團入選

黃偉綸 : 香港是全球頂尖國際金融中心 但不可自滿

滬深三大指數午後向下 滬指失守3100點 全周跌0.07%

騰訊據報被要求降低微信支付市佔率

半日沽空金額減15% 騰訊沽空增14%

恒指半日升172點 科指升0.96%創4周最大升幅

香港航空7月19日起開通直飛台中航班服務

雷諾據報將在內地開發售價低於16萬之電動車

美國據報放慢發放向中東批量出口AI加速器許可證

TikTok否認正準備其核心算法美國版本 路透社：堅持其報道

滬深三大指數半日向上 滬指升0.27% 惟未能企穩3100點