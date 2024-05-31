金管局總裁余偉文表示，去年香港人民幣貸款及點心債發債額均有增加，而香港未來幾年有很多基礎建設發展，出現融資需求，金管局將幫助政府去處理發債過程，現正研究幫政府發債的一部分，會為長期的人民幣債券，如長達10年、15年，甚至是20年，視乎其融資的需求。
余偉文今出席財新夏季峰會時表示，人民幣國際化過去兩年進展特別快，尤其為實體經濟跨境貿易使用，而現時有更多國家或地區使用人幣貿易，如中東及東南亞均增加對人民幣使用，令其地區擁有貿易的需求外，同時亦令其投資需求而產生。
金融科技方面，余偉文提到金管局對於央行數字貨幣（CBDC）有另一願景，批發層面推動代幣化貨幣的結算（即wCBDC），先前其宣布的項目Ensemble，計劃於今年第三季度推出沙盒，將現實世界的資產進行代幣化；而據金管局先前3月底公布，該局原先目標6月底推wCBDC沙盒，即沙盒推行或有所延遲。
余偉文續提到，香港為區內綠色債券的發行中心，去年於亞洲有超過三分之一的國際綠債為經香港安排發行。銀行貸款方面，去年香港發行的綠色貸款已超過500億美元。香港亦有超過220個ESG基金，其資金管理規模超過1700億美元。
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