他在2024財新夏季峰會專題討論環節「資產配置新視野：如何逆風前行？」主題演講時指，養老金融方面，政府及積金局推出不同措施，令強積金投資選擇更多元化及提升回報。強積金資產投資於內地國債的金額已由20223月底的32億元，增加超過1倍至去年12月底的66億元。強積金資產投資於政府發行綠色債券的金額已由去年3月底的4億元，增加1.5倍，去年底的10億元。下一步，他們會就將來發行的政府基建債券建立優先分配機制，供強積金基金投資。
至於「跨境理財通2.0」已於今年2月26正式生效，優化措施包括提高個人投資者額度、降低南向通投資者准入門檻、擴大參與機構範圍及擴大合資格投資產品範圍等。3月參與理財通的個人投資者數目增加超過2.4萬人，涉及的資金跨境匯劃金額亦按月增加接近8倍，超過131億元人民幣。
他指，香港的資產管理規模超過30萬億港元，當中近三分之二的資金來自非香港投資者；香港也是亞洲最大的對沖基金中心及僅次於內地的第二大私募基金中心，在香港註冊成立的基金資金淨流入持續增加，在去年淨流入達871億港元，按年增加超過90%。此外，自開放式基金型公司（OFC）及有限合夥基金（LPF）制度實施以來，目前已分別有超過320家OFC及830個LPF在港註冊成立。
他指繼續推出不同措施，支持香港基金業的多元發展，包括在本月延長為業界在港成立OFC及房地產投資信託基金提供資助的計劃三年，以吸引基金來港落戶。另外，港交所（0387）將在今年內設立全新的綜合基金平台，擴闊香港的基金銷售網絡，提升市場效率及降低交易成本。
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