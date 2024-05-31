他在2024財新夏季峰會專題討論環節「資產配置新視野： 如何逆風前行？」主題演講時指，養老金融方面， 政府及積金局推出不同措施， 令強積金投資選擇更多元化及提升回報。 強積金資產投資於內地國債的金額已由20223月底的32億元， 增加超過1倍至去年12月底的66億元。 強積金資產投資於政府發行綠色債券的金額已由去年3月底的4億元 ，增加1.5倍，去年底的10億元。下一步， 他們會就將來發行的政府基建債券建立優先分配機制， 供強積金基金投資。

至於「跨境理財通2.0」已於今年2月26正式生效，優化措施包 括提高個人投資者額度、降低南向通投資者准入門檻、擴大參與機構 範圍及擴大合資格投資產品範圍等。3月參與理財通的個人投資者數 目增加超過2.4萬人，涉及的資金跨境匯劃金額亦按月增加接近8 倍，超過131億元人民幣。

他指，香港的資產管理規模超過30萬億港元，當中近三分之二的資 金來自非香港投資者；香港也是亞洲最大的對沖基金中心及僅次於內 地的第二大私募基金中心，在香港註冊成立的基金資金淨流入持續增 加，在去年淨流入達871億港元，按年增加超過90%。此外，自 開放式基金型公司（OFC）及有限合夥基金（LPF）制度實施以 來，目前已分別有超過320家OFC及830個LPF在港註冊成 立。

他指繼續推出不同措施，支持香港基金業的多元發展，包括在本月延 長為業界在港成立OFC及房地產投資信託基金提供資助的計劃三年 ，以吸引基金來港落戶。另外，港交所（0387）將在今年內設立 全新的綜合基金平台，擴闊香港的基金銷售網絡，提升市場效率及降 低交易成本。

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