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零售協會：逾九成會員料5月生意下跌 籲加大免稅額與海南睇齊

香港4月零售銷售按年大跌14.7%，是疫情後以來連跌2個月。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，今年4月港人北上及外遊情況較去年更熱烈，加上天氣惡劣、欠缺內地長假期等因素，令4月零售錄得低雙位數跌幅，亦反映零售市道進入非常艱難時間。

她表示，雖然今個月是「五一黃金周」，但只有少於一成會員表示生意錄得升幅，主要受個別推廣所致，超過九成會員表示跌幅為單位數至中雙位數，而且本地及遊客類別均有明顯跌幅。謝邱安儀指出，電器、食品店、個人護理、超市、百貨公司及家具類別大概錄得單位數至低雙位數跌幅；衣服、健康食品、眼鏡及鐘表珠寶就錄得近接近中雙位數的跌幅，會員對6月表現亦較為悲觀。

她指出，零售行業艱難情況可歸納2個原因，包括旅客消費模式轉變及港人出外消費，業界希望政府可盡快提高免稅額，與海南睇齊，以及深圳重新實行「一簽多行」。

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