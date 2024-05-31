陳翊庭續指，以往企業打算到港上市時，都被問到「你是否盈利？」以及問到「有3年（累計）盈利的經濟期」，而於港交所2018年上市機制完善的分水嶺前，為主要服務傳統經濟企業如銀行及房地產企業，該所當時發覺需「因時制宜」，因畢竟金融為需服務實體經濟，從而去留意「投資者愛投的是甚麼」以及「市場發展最為迅速行業是甚麼」，而為企業量身定造的上市機制。

陳翊庭亦提到，去年3月份港交所亦增加18C特專科技公司（俗稱18C）上市機制，她表示相信很快有一宗上市案例，她亦提到18C為她離開上市部門的「最後一個作品」。

事實上，內地人工智能（AI）藥物研發公司晶泰科技，於上周日（26）通過港交所主板上市聆訊，為本港首家通過上市聆訊的特專科技公司。

陳翊庭稱，港交所自去年5月份推出互換通後，其交易日趨活躍，截在今年4月底，按月計算的日均成交名義本金增長近三倍，從上線首月日均約30億元人民幣，增至今年4月的日均120億元人民幣以上。另外，她亦提到港交所正積極籌備十年期的國債期貨，為投資者提供更多風險管理工具。

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