今天與梁鳳儀及蔡鳳儀會面的包括迪拜金管局總裁莊思滔（Mr Ian Johnston）、政策及法務部董事總經理Charlotte Robins及市場、策略及風險部主管暨高級總監Brad Douglas。會議期間，雙方除了討論如何進一步加強香港特別行政區與迪拜國際金融中心之間的金融合作外，亦就包括兩地市場的最新監管發展交流意見。

證監會今天亦與迪拜金管局在迪拜合辦一場圓桌會議，有超過15名迪拜國際金融中心的持份者參與，當中包括資產管理公司、基金管理公司、分銷商及業界組織的代表。梁鳳儀及蔡鳳儀在會議上分享香港的營商環境、市場狀況和監管制度，特別是在資產和財富管理業的現況和機遇。

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