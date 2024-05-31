廣發控股首席執行官林曉東表示，港股於過去一年資金淨流入為380億元，而同期印度及韓國股票市場的資金淨流入，分別為190億元和180億元。
林曉東表示，目前恒指市盈率大概為9.7倍，歷史市盈率平均水平為10.5倍。現時A股市盈率12倍，歷史平均水平為12.5倍。而現時新興股票市場的市盈率約為15.5倍，歷史平均水平則為14.2倍。林曉東認為，包括A股及港股在內整個中國股票市場估值，與鄰近地區的股票市場估值相比，現時A股及港股有約20%至25%的折讓。
林曉東提到，雖然中國GDP、進出口，以及消費為世界第二大國，但中國資本市場相對於西方發達國家而言，為非常undeveloped（不發達）。他提到，於進出口總量而言，與世界第一大國差異不大。但於資本市場方面，中國資本股票市場市值為世界第一國家的七分之一。
林曉東認為，中國資本市場仍有很大的發展空間，同時亦認為全世界對於中國資產為underrated（被低估），表示未來中國資產有很大增長空間。
其他報道
陳翊庭：2018年上市機制改革後 港交所為300家新經濟企業到港上市
恒大地產：全力配合證監會等做好後續工作 保交樓項目已完成逾80%
余偉文：金管局正研究助政府發長期點心債 wCBDC沙盒延至第三季推
【有片：投資王道】美股呈「Sell in May」 投資者宜待美股調整再入市
恒大地產因債券欺詐發行等遭中證監罰款42億人幣 許家印終生禁入股市
國泰據報受中央施壓增加中東航點 國泰：從來沒有向集團施加壓力