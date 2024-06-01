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證監更新虛擬資產交易平台名單 11家平台被當作獲發牌

證監會更新虛擬資產交易平台名單，根據打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例，HKbitEX、PantherTrade、Accumulus、DFX Labs、Bixin.com、xWhale、YAX、Bullish、Crypto.com、WhaleFin、Matrixport HK合共11家平台被當作獲發牌；申請名單當中只餘下BGE、HKVAX、VDX、bitV、HKX、bitcoinworld合共6家平台未被當作獲發牌。

證監會亦提醒，名單列出的所有虛擬資產交易平台申請者均未獲發牌，且未必遵守證監會的要求。

證監會日前曾提醒公眾，根據《打擊洗錢條例》（下稱《條例》），在港營運的虛擬資產交易平台的不違反期將於6月1日結束。今年6月1日起，所有在港營運的虛擬資產交易平台，均需根據《條例》獲證監會發牌，或是「被當作獲發牌」的虛擬資產交易平台申請者。違反《條例》在港營運虛擬資產交易平台屬刑事罪行，證監會稱將對任何違法行為採取一切適當行動。同時，證監會敦促投資者只在獲發牌的平台上買賣虛擬資產，並應查核證監會網站上的「持牌虛擬資產交易平台名單」，以確定相關平台已獲牌照。

證監會又稱，被當作獲發牌的平台申請者在其政策、程序、系統及監控措施的實際實施和成效獲證監會信納及獲正式發牌前，證監會並不預期平台積極推廣其服務，或與新零售客戶建立業務關係。