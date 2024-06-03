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港股ADR升151點 夜期高水1點 優博上市 茶百道等業績

美股向上，港股ADR升151點或0.84%，報18231點，即月恒指夜期升72點，報18081點，夜期高水1點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌2.41%，折合報363.82元；匯控（0005）升0.76%，折合報69.82元；建行（0939）跌1.47%，折合報5.5元。

道期現升0.257%；標期現升0.27%；納期現升0.25%。日本東證指數現升1.17%；韓國KOSPI指數現升1.51%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.83%。

VIX指數隔晚跌10.71%或1.55點，報12.92點。

紐油現跌0.24%或0.18美元，報76.8美元；布油現跌0.29%或0.23美元，報80.87美元；金價現跌0.1%或2.33美元，報2325美元；LME 銅期貨隔晚跌0.93%或95美元，報10040美元。比特幣現跌0.22%或151.08美元，報67643.91美元；美國10年期債息現跌0.21%或0.0098厘，報4.4887厘。

今日焦點股份可留意：

優博控股（8529）上市，定價0.5元。

兩間公司最快今日公布業績，包括，茶百道（2555）及和諧汽車（3836）

和黃醫藥（0013）：FRUTIGA中國III期研究結果於《自然醫學》發表。

小米（1810）5月交付8646架SU7電動車。

比亞迪（1211）5月銷量按年升38%。

國泰（0293）林紹波：運力已回復疫前8成，夏季客貨需求強勁。

金界（3918）：提取7000萬美元股東貸款以全額清償2024年票據。

蔚來（9866）5月銷售創單月紀錄升逾2倍，理想同期銷量升24%。

澳門5月賭收破疫情後以來紀錄，首破200億。

京東（9618）：逾1萬個品牌成交額618按年增逾5倍。

騰訊（0700）指內地監管機構要求降微信支付市佔率報道不實，純屬謠言。

鷹君（0041）放棄私有化朗廷酒店（1270）

碧瑤綠色（1397）查僱員市場失當行為指控，報告已交監管機構。

吉利（0175）雷諾合資公司成立，料年收入150億歐元。

陳翊庭：2018年上市機制改革後，港交所（0388）為300家新經濟企業到港上市。

淡馬錫、貝萊德減持工行（1398）至5%以下。

IDG據報向香港寬頻（1310）提出收購。

國泰（0293）據報受中央施壓增加中東航點，國泰：從來沒有向集團施加壓力。

 

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