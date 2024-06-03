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恒指高開203點 50天線升穿250天線 科指升1.4% 優博上市升32%

恒指今早高開203點或1.13%，報18283點，大市成交金額139億元；國指今早高開77點或1.22%，報6470點。恒生科技指數開市報3744點，升1.45%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為12.79%，下跌為2.91%，無升跌為84.29%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。恒安（1044）、恒安（1044）、恒安（1044）拖累大市。

藍籌67隻升，0隻下跌，15隻無升跌。攜程（9961）升3.06%，報403.6元，是升幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，1隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報43.1元，升5.25%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報13.2元，跌0.75%。

恒指50天線(17659.63點)升穿250天線(17616.17點)。科指續低於250天線(3783.76點)。

優博控股（8529）上市，定價0.5元。創上市新高，見0.66元，平上市低位0.5元，開市報0.66元，升32%。

兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，茶百道（2555）無成交，報10.28元。和諧汽車（3836）無成交，報0.51元。

和黃醫藥（0013）：FRUTIGA中國III期研究結果於《自然醫學》發表。開市報30.05元，升2.04%。

小米（1810）5月交付8646架SU7電動車。開市報17.56元，升0.46%。

比亞迪（1211）5月銷量按年升38%。開市報223.2元，升1.64%。

國泰（0293）林紹波：運力已回復疫前8成，夏季客貨需求強勁。開市報8.2元，升0.12%。

金界（3918）：提取7000萬美元股東貸款以全額清償2024年票據。無成交，報4元。

蔚來（9866）5月銷售創單月紀錄升逾2倍，理想同期銷量升24%。開市報43.1元，升5.25%。

澳門5月賭收破疫情後以來紀錄，首破200億。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）開市報6.31元，升2.44%。美高梅中國（2282）開市報14元，升0.72%。澳博（0880）開市報2.89元，升1.4%。永利澳門（1128）開市報7.42元，無升跌。銀河娛樂（0027）開市報37.8元，升0.8%。金沙中國（1928）開市報18.9元，升1.39%。

京東（9618）：逾1萬個品牌成交額618按年增逾5倍。開市報115.7元，升1.58%。

騰訊（0700）指內地監管機構要求降微信支付市佔率報道不實，純屬謠言。開市報366.8元，升1.95%。

鷹君（0041）放棄私有化朗廷酒店（1270）。鷹君開市報11.92元，跌3.09%。朗廷酒店（1270）開市報0.83元，跌14.43%。

碧瑤綠色（1397）查僱員市場失當行為指控，報告已交監管機構。無成交，報0.6元。

吉利（0175）雷諾合資公司成立，料年收入150億歐元。開市報9.59元，升1.27%。

陳翊庭：2018年上市機制改革後，港交所（0388）為300家新經濟企業到港上市。開市報265.2元，升0.91%。

淡馬錫、貝萊德減持工行（1398）至5%以下。開市報4.47元，升1.13%。

IDG據報向香港寬頻（1310）提出收購。開市報2.53元，跌2.32%。

國泰（0293）據報受中央施壓增加中東航點，國泰：從來沒有向集團施加壓力。開市報8.2元，升0.12%。

破頂股表現

破頂股包括，洲際船務（2409）創上市新高，見3.75元，開市報3.75元，升1.35%；長久股份（6959）創上市新高，見68元，開市報68元，升0.37%；優博控股（8529）創上市新高，見0.66元，平上市低位0.5元，開市報0.66元，升32%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4元，開市報4元，升1.01%；神州控股（0861）創52周高，見3.51元，開市報3.51元，升1.15%；帝王實業控股（2940）無成交，報0.41元；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.01元。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括方達控股（1521）低見1.12元，開市報1.12元，跌2.61%；汽車街（2443）低見12.18元，開市報12.18元，跌5.87%。

創52周低包括，周生生（0116）低見7.88元，開市報7.88元，跌3.79%。

異動股

上升異動股，包括，優博控股（8529）開市報0.66元，升32%；惠陶集團（8238）開市報0.079元，升14.49%；時代環球集團（2310）開市報0.073元，升14.06%；富銀融資股份（8452）開市報0.395元，升12.86%；永泰生物－Ｂ（6978）開市報3.5元，升12.54%；駿東控股（8277）開市報0.55元，升12.24%；天潤雲（2167）開市報2.5元，升11.11%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.275元，升10%；天泓文創（8500）開市報0.335元，升9.84%；康諾亞－Ｂ（2162）開市報35元，升8.7%；康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）開市報2.74元，升7.87%。

下跌異動股，包括，金斯瑞生物科技（1548）見52周低8.5元，開市報8.5元，跌15%；朗廷－ＳＳ（1270）開市報0.83元，跌14.43%；新達控股（8471）開市報0.081元，跌10%；途屹控股（1701）開市報0.142元，跌8.39%；承達集團（1568）開市報0.39元，跌7.14%；電訊盈科（0008）開市報3.89元，跌6.94%；萬景控股（2193）開市報0.275元，跌6.78%；英達公路再生科技（6888）開市報0.171元，跌6.04%；興達國際（1899）開市報1.43元，跌5.92%；汽車街（2443）創上市新低，見12.18元，開市報12.18元，跌5.87%。

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