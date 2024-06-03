恒指今早高開203點或1.13%，報18283點，大市成交金額139億元；國指今早高開77點或1.22%，報6470點。恒生科技指數開市報3744點，升1.45%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為12.79%，下跌為2.91%，無升跌為84.29%。