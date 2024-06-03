數據與國統局早前公布的不同，國統局5月製造業PMI錄得49.5，下降0.9個百分點，在連續兩個月的擴張後回落至收縮區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業景氣度維持向好，供給、內需、出口不同程度擴張，企業維持樂觀情緒，但價格水平依然偏低，尤其是銷售端價格持續低迷，製造業就業人數連續數月收縮，企業擴員態度謹慎。就業壓力偏大、需求弱於供給仍是當前經濟面臨的突出問題，究其原因仍在於社會整體預期偏弱，這是過去較長時間內外部多種不利因素疊加影響所致。長期累積的問題需在長期中尋求解決途徑，各項旨在穩經濟、促內需、增就業的政策加力增效並保持一貫性和連續性，應是施政重點。

從財新中國製造業PMI分項數據來看，5月製造業供需持續擴張，生產指數升至2022年7月來新高，其中消費品類生產增長強勁；新訂單指數在擴張區間小幅下行，外需擴張幅度明顯放緩，當月新出口訂單指數明顯放緩，不過仍位於臨界點上方。

製造業企業用工仍偏謹慎，5月從業人員指數在收縮區間小幅回升，消費品製造業類企業的用工甚至略有成長。調查顯示，用工收縮普遍與人員離職後企業未填補空缺以及生產效率提升有關。

隨著新訂單增加以及用工減少，企業積壓業務量連續三個月上升，5月積壓業務量指數升至2021年10月來最高，企業選擇消耗產成品庫存以滿足新訂單需求，導致5月產成品庫存指數再度回落至收縮區間。市況良好，企業採購意願增強，當月採購量指數在擴張區間升至近三年來新高，當月原物料庫存指數與4月持平，處於擴張區間。

金屬、原油等原物料價格持續上漲，帶動5月製造業原物料購進物價指數持續上行，已連續兩個月高於臨界點。銷售端競爭激烈，部分企業降價促銷，當月製造業出廠價格指數仍落在收縮區間，不過較4月微升，顯示企業獲利持續承壓。

製造業市場信心相對穩定，5月生產經營預期指數在擴張區間微升。受訪企業稱，成長預期主要與最近國內外市場需求回升有關，此外也得益於新產品問世、技術進步和產能擴張。

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