ZA Bank宣布調高6月份活期儲蓄子賬戶「錢罌」（SavingsPot）存款年利率，新用戶可享最高6%港元活期存款年利率。
今年6月30日或之前，ZA Bank用戶完成本月新增投資挑戰及其他指定挑戰，即可解鎖對應的額外獎賞年利率，6月內可享合共高達5%活期年利率。而全新用戶成功開立賬戶並開啟「錢罌」，可獲額外1%獎賞年利率，期內輕鬆賺取最高6%p.a.的被動收入。以存款額上限 500,000元為例，新用戶一個月可速賺約 2,400元利息。
|6月份挑戰
|「錢罌」年利率
|開啟「錢罌」（適用於新開啟及已開啟「錢罌」的用戶）
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0.4%（包括活期基礎年利率 0.01%）
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入錢挑戰
港元活期日終總結餘較上月日均增加 HKD 20,000，並維持一天
|+ 1.4%
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消費挑戰
用 ZA Card 累計合資格簽賬 ≥ HKD 3,000
|+ 1.2%
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投資挑戰
美股／ETF 交易金額或非貨幣型基金的認購金額累計達等值 HKD 21,000
|+ 1%
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繳費挑戰
完成兩筆 QR Code 繳費或信用卡還款交易，每筆交易金額 ≥ HKD 100
|+0.5%
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貨幣兌換挑戰
完成累計賣出金額達等值 ≥ HKD 10,000 的任何外幣兌換
|+0.5%
|合共
|5%
|新用戶尊享：成功開立賬戶並開啟「錢罌」
|1% （合共6%）