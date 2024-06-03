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恒指收市升323點 科指升2.5% 升穿250天線 成交、北水減少 車股上升

美國上周公布核心個人消費支出價格指數後，市場料減息機會增至，美債息、美匯回軟，美期上升，亞股普遍向上。息口敏感科技股受惠上升，加上財新PMI創兩年高，港股高開後升幅擴大，三大指數見逾1個月最大升幅，不過A反覆向下，限制港股升勢，北水流入，及大市成交均減少。科指升穿250天線。新股優博控股（8529）上市，曾升36%，收市升6%。汽車補貼，車股上升，比亞迪（1211）升5.01%。

恒指今早高開203點，高位升494點，低位升203點，高低波幅290點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為34.55%，下跌為30.34%，無升跌為35.1%。

恒指收市升323點或1.79%，報18403點，大市成交金額1323億元，較上日減少31%，是5月30日1255.03億元成交後最少；國指升139點或2.18%，報6531點。恒生科技指數收報3784點，升2.53%。

藍籌股成交金額653.75億元，佔大市成交49.41%；科指成份股成交金額340.68億元，佔大市成交25.75%；國指成份股成交金額559.35億元，佔大市成交42.27%。

24隻雙櫃台股，總成交0.61億元人民幣，相當於約0.65億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.17%，至77.06億元，佔大市成交5.82%。牛熊證成交金額33.51億元，減少23.26%；窩輪成交金額43.55億元，減少11.77%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、新地（0016）、九龍倉置業（1997）拖累大市。

藍籌70隻升，11隻下跌，1隻無升跌。比亞迪（1211）升5.01%，收報230.6元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌1.99%，收報22.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報36.25元，升7.25%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報16.52元，跌9.92%。

恒指受制於10天線(18673.22點)。科指升穿250天線(3783.92點)。

北水南下合計淨流入34億元，較上日減少65.67%，金額一周最少。北水連續第13日流入，累計流入536.43億元，對上一次連續13日淨流入是2024年4月17日。

三大指數表現

恒指曾升最多2.73%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為2.74%。高見18573.81點，是5月29日18694.55點後最高。

科指曾升最多3.5%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為4.09%。高見3820.06點，是5月31日3847.12點後最高。

國指曾升最多3.16%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為3.17%。高見6594.33點，是5月29日6650.53點後最高。

午後消息股表現

和諧汽車（3836）擬派發2023年度末期息0.037元。收報0.5元，跌1.96%。

恒地（0012）：政府收地後集團在洪水橋尚有300萬呎農地待發展。收報24.75元，升1.85%。

羅兵咸再失國企客 中國信達（1359）轉聘安永為核數師。收報0.78元，升4%。

今早及隔晚消息股表現

優博控股（8529）上市，定價0.5元。創上市新高，見0.68元，平上市低位0.5元，收報0.53元，升6%。

茶百道（2555）最快今日公布業績。收報10.3元，升0.19%。

和黃醫藥（0013）：FRUTIGA中國III期研究結果於《自然醫學》發表。收報28.55元，跌3.06%。

小米（1810）5月交付8646架SU7電動車。收報17.9元，升2.4%。

比亞迪（1211）5月銷量按年升38%。收報230.6元，升5.01%。

國泰（0293）林紹波：運力已回復疫前8成，夏季客貨需求強勁。收報8.28元，升1.1%。

金界（3918）：提取7000萬美元股東貸款以全額清償2024年票據。收報4.1元，升2.5%。

蔚來（9866）5月銷售創單月紀錄升逾2倍，理想同期銷量升24%。收報42.6元，升4.03%。

澳門5月賭收破疫情後以來紀錄，首破200億。濠賭股普遍上升，新濠國際發展（0200）收報6.25元，升1.46%。美高梅中國（2282）收報14.42元，升3.74%。澳博（0880）收報2.88元，升1.05%。永利澳門（1128）收報7.45元，升0.4%。銀河娛樂（0027）收報38.25元，升2%。金沙中國（1928）收報18.9元，升1.39%。

京東（9618）：逾1萬個品牌成交額618按年增逾5倍。收報116.8元，升2.55%。

騰訊（0700）指內地監管機構要求降微信支付市佔率報道不實，純屬謠言。收報375元，升4.22%。

鷹君（0041）放棄私有化朗廷酒店。鷹君收報11.94元，跌2.93%。朗廷酒店（1270）見52周低0.53元，收報0.6元，跌38.14%。

碧瑤綠色（1397）查僱員市場失當行為指控，報告已交監管機構。收報0.63元，升5%。

吉利（0175）雷諾合資公司成立，料年收入150億歐元。收報9.8元，升3.48%。

陳翊庭：2018年上市機制改革後，港交所（0388）為300家新經濟企業到港上市。收報267.6元，升1.83%。

淡馬錫、貝萊德減持工行（1398）至5%以下。收報4.47元，升1.13%。

IDG據報向香港寬頻（1310）提出收購。收報2.54元，跌1.93%。

國泰（0293）據報受中央施壓增加中東航點，國泰：從來沒有向集團施加壓力。收報8.28元，升1.1%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見3.09元，收報3.03元，升2.71%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見4.23元，收報3.81元，升4.38%；康耐特光學（2276）創上市新高，見11.36元，收報10.8元，跌2.7%；洲際船務（2409）創上市新高，見3.8元，收報3.75元，升1.35%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見20.1元，收報19.52元，升0.72%；中國移動（80941）創上市新高，見71.5元，收報71元，升2.01%；安碩印度（2836）創上市新高，見41.22元，收報40.96元，升4.49%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8847元，收報8845.8元，升0.04%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2125元，收報2095元，升1.95%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1118元，收報1117.95元，升0.07%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見882.4元，收報882.4元，升0.09%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見21.18元，收報21.1元，升0.86%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見555.9元，收報555.9元，升0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見112.85元，收報112.85元，升0.18%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.25元，收報5.24元，升4.17%；安碩短期政銀－Ｒ（83192）創上市新高，見51.14元，收報51.14元，升0.08%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見12.24元，收報12.12元，升6.32%；樂艙物流（2490）創上市新高，見24.55元，收報22.75元，升0.22%；長久股份（6959）創上市新高，見74.8元，收報72.9元，升7.6%；優博控股（8529）創上市新高，見0.68元，平上市低位0.5元，收報0.53元，升6%；卓越教育集團（3978）創52周高，見4.06元，收報3.52元，升3.83%；順豐同城（9699）創52周高，見11.66元，收報11.5元，升5.89%；中遠海控（1919）創52周高，見14.1元，收報13.88元，升6.28%；中遠海能（1138）創52周高，見11.56元，收報11.02元，無升跌；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.81元，收報0.79元，升8.22%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創上市新高，見21.75元，收報21.05元，升0.72%；聯通（0762）創52周高，見6.57元，收報6.51元，升1.4%；中石油（0857）創52周高，見8.22元，收報8.04元，升0.88%；中移動（0941）創52周高，見77.1元，收報76.2元，升1.46%；神華（1088） 創52周高，見38.95元，收報38.1元，升0.4%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，廣發証券（1776）低見6.95元，收報7.01元，跌0.99%；藥明生物（2269）低見11元，收報11.32元，升1.62%；新焦點（0360）低見0.019元，收報0.032元，跌74.4%；YGM TRADING（0375）低見0.75元，收報0.85元，跌8.6%；永旺（0984）低見0.46元，收報0.46元，跌4.17%；方達控股（1521）低見1.06元，收報1.07元，跌6.96%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.08元，收報1.11元，跌8.26%；中國中免（1880）低見61.15元，收報61.35元，跌1.6%；心泰醫療（2291）低見13.76元，收報13.76元，跌13.13%；知乎－Ｗ（2390）低見8.2元，收報8.32元，升1.34%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，朗廷－ＳＳ（1270）低見0.53元，收報0.6元，跌38.14%；周生生（0116）低見7.6元，收報7.65元，跌6.59%；中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.036元，無升跌；閩港控股（0181）低見0.081元，收報0.086元，跌4.44%；敏捷控股（0186）低見0.18元，收報0.18元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.97元，收報0.98元，升1.03%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.9元，收報3.9元，無升跌；世紀城市國際（0355）低見0.183元，收報0.193元，跌0.52%；北方礦業（0433）低見0.043元，收報0.045元，跌2.17%。

異動股

上升異動股，包括，陽光油砂（2012）創52周高，見0.86元，收報0.86元，升152.94%；正乾金融控股（1152）收報0.177元，升36.15%；亮晴控股（8603）見52周低0.305元，收報0.42元，升33.33%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.077元，升28.33%；聯洋智能控股（1561）收報0.209元，升26.67%；修身堂（8200）創52周高，見0.88元，收報0.86元，升22.86%；世紀建業（0079）收報0.098元，升22.5%；ＬＦＧ投資控股（3938）收報0.185元，升21.71%；GHW INTL（9933）收報1.37元，升21.24%；華訊（0833）收報0.6元，升20%；國際娛樂（1009）收報1.18元，升19.19%。

下跌異動股，包括，新焦點（0360）創上市新低，見0.019元，收報0.032元，跌74.4%；陸控（6623）收報8.84元，跌51%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.53元，收報0.6元，跌38.14%；知行汽車（1274）收報63.05元，跌26.52%；興業新材料（8073）收報0.232元，跌23.93%；汽車街（2443）創上市新低，見9.85元，收報9.99元，跌22.8%；鑫達投資控股（1281）收報0.053元，跌20.9%；天彩控股（3882）收報0.63元，跌20.25%；奧威控股（1370）收報0.495元，跌20.16%；景瑞（1862）收報0.068元，跌20%。

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