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花旗首季新增高端客按年升24% 其中非本地客升1.1倍

高息環境將近結束，花旗銀行香港總裁江碧彤表示，客戶開始知道不可再存於定存，投資更為活躍。今年首季客戶從定存、現金轉向保險和投資產品，淨新增投資有不錯升幅。他們對股票掛鈎產品有較大興趣，除收息外亦可參考市場，債券和債券基金亦是受歡迎。

本港近期推出投資移民和專才計劃，江碧彤表示，包括內地客戶的非本地新增高端客戶按年增110%，整體新增新端客戶則上升24%，為2018年以來最佳首季增長，期望今年餘下時間可以保持。

花旗上月進行針對高淨值人士調查，顯示過去五年扣賬卡在香港的使用漸趨普及整體使用率上升了90%。調查結果亦顯示，受訪者更傾向於使用扣賬卡進行海外消費（超過70％）和支付子女在國外的生活費用（超過90%)。他們亦表示對與旅遊相關的禮遇特別關注，例如免費使用機場貴賓室、全面的旅遊保障，以及更優惠的外幣匯率用作海外消費。同時，調查還發現高淨值人士對扣賬卡的每日消費限額有更高的需求。

花旗推出Citigold Private Client扣賬卡，江碧彤表示，去年該行客戶的扣賬卡使用量比疫情前增長接近三倍，Citigold Private Client客戶的使用量更大增超過七倍。同時，Citigold Private Client扣賬卡外幣交易筆數，在2024年第一季按年增長超過50％。大部分增幅來自餐飲、旅遊和日常購物等領域，顯示了高淨值，尤其是經常外遊和有子女在外地升學的客戶，對扣賬卡服務的需求和使用量正不斷增長。

 

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