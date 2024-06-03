Gaemi Food為脆卷零食製造商，於大韓民國當地脆卷市場為頂級國家品牌，其2023年度收入約201.5億韓元（相當於約1.216億港元）。 Gaemi Food具有國家品牌產品組合，包括其旗艦產品線「Baked Crispy Roll」及其他以兒童及幼童零食之高價值市場為目標產品線。Gaemi Food亦向客戶提供私人品牌及原設計生產產品。

收購事項完成後，公司將持有Gaemi Food之全部股權，而Gaemi Food將成為公司全資附屬公司。

日清指，零食棒市場預期於未來五年將蓬勃增長，不單是韓國，甚至是於中國及東南亞等海外 市場。該增長乃由對即食食品消費需求之持續增加而帶動。

公司認為，該趨勢將得以延續，故穀物脆卷市場將有大量機會擴張。收購事項讓公司得以經營Gaemi Food，從而更靈活部署集團於中國及東 南亞之分銷能力，以應對不斷增長之市場需求與不斷變化之商業環境。

憑藉集團市場營銷及食物技術之核心競爭力，集團正開發非麵類業務，以與即食麵業務產生協同效應。

隨著收購事項後，韓國及海外市場之穀物脆卷以及韓國零食品牌「Kemy」將新增至集團之非麵類業務組合。

集團將以開明之態度透過進一步加深其對韓國市場之了解及憑藉於韓國市場之銷售、物流及相關網絡尋求擴展業務。

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