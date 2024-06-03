日本國土交通省已下令5家汽車製造商暫停所有認證有問題的汽車交付或銷售，而相關官員將於周二對豐田的名古屋總部進行調查。

根據日本國土交通省的報告，豐田目前3款車型——Corolla Fielder、Corolla Axio及Yaris Cross的行人安全測試提交了錯誤數據，並在皇冠（Crown）等過去4款車型的碰撞測試，以經改裝的車輛進行檢測。豐田全資子公司大發工業（Daihatsu）此前的一項內部調查顯示，其大部分車輛並未經過適當的碰撞安全測試。豐田的叉車製造商——豐田自動織機（Toyota Industries）在調查發現偽造功率輸出數據後，也於今年1月暫停所有引擎出貨。

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