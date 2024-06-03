按揭證券公司表示，基於不明朗的市場環境下，按揭證券公司採取審慎預先籌措融資的策略，並主動與本地及國際的投資業界就債券發行保持溝通，以支持購買大額的貸款及滿足再融資的需要。公司去年購入總值28億元的貸款資產，以及發行總值共983億元的企業債券。

按揭方面，旗下按揭保險計劃新取用貸款額為831億元，按年跌22%；安老按揭計劃方面，去年批出797宗申請，按年跌15%，平均物業價值為540萬元，而平均每月年金為1.49萬元。

年金業務業務方面，年內批出2205張保單，按年跌32%。總保費金額為16億元，按年36%。

公司亦提到，旗下中小企融資擔保計劃的「八成信貸擔保產品」、「九成信貸擔保產品」及「百分百擔保特惠貸款」，分別於去年底收到2.54萬宗、1.08萬宗和6.56萬宗申請，分別涉資貸款額達1111億元、203億元和1391億元。

其他報道

冠君產業信託獲得50.5億無抵押貸款融資

洪若甄再減持惠理

優品360向基層家庭送700個福袋

豐田申請認證7款車輛時數據造假 被勒令停售或交付涉事車款

全日沽空金額減19% 沽空比率升至12% 騰訊沽空增72%

日清斥2.7億元收購韓國脆卷零食製造商 Gaemi Food

「超購王」優博一手僅賺150元 今年新股升幅榜排尾三

恒指收市升323點 科指升2.5% 升穿250天線 成交、北水減少 車股上升

花旗首季新增高端客按年升24% 其中非本地客升1.1倍

IATA：今年航空業淨利益或達到305億美元 惟總回報仍低於資本開支

Shein據報將提交500億英鎊倫敦IPO初步招股文件

HashKey料未來更多客戶轉到平台 港將批出更多幣種交易

陳茂波：正積極爭取提高訪港內地客免稅額

滬指獨憔悴 跌0.27%

禤惠儀將被任命為 渣打香港、大中華區和北亞區首席執行官

和諧汽車擬派發2023年度末期息0.037元

【有片：埋身擊】澳元紐元兌美元走勢向好 投資者應繼續持有

恒地：政府收地後集團在洪水橋尚有300萬呎農地待發展

半日沽空金額增3% 騰訊沽空金額最多 增45%

恒指半日升418點 科指升2.7% 創1個月最大升幅 優博半日升幅收窄至8%

羅兵咸再失國企客 中國信達轉聘安永為核數師

諾貝爾經濟學獎得主：中國應設法支持需求而非增加生產

滬深三大指數半日走勢分化 滬指跌0.51%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連跌 短線拆息見逾兩周低