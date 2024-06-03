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按揭證券公司去年轉蝕2.6億元 新取用按揭貸款額跌22%

按揭證券公司今公布去年全年業績，公司年內盈轉虧，去年經審核除稅後虧損為2.6億元，2022年則為除稅後溢利21.63億元。公司解釋，虧損主要由於年金業務於去年底的折現率，因應市場利率下降而較上一年底下跌，引致保險合約負債上升，以及樓價下跌對安老按揭保險業務帶來負面影響。

按揭證券公司表示，基於不明朗的市場環境下，按揭證券公司採取審慎預先籌措融資的策略，並主動與本地及國際的投資業界就債券發行保持溝通，以支持購買大額的貸款及滿足再融資的需要。公司去年購入總值28億元的貸款資產，以及發行總值共983億元的企業債券。

按揭方面，旗下按揭保險計劃新取用貸款額為831億元，按年跌22%；安老按揭計劃方面，去年批出797宗申請，按年跌15%，平均物業價值為540萬元，而平均每月年金為1.49萬元。

年金業務業務方面，年內批出2205張保單，按年跌32%。總保費金額為16億元，按年36%。

公司亦提到，旗下中小企融資擔保計劃的「八成信貸擔保產品」、「九成信貸擔保產品」及「百分百擔保特惠貸款」，分別於去年底收到2.54萬宗、1.08萬宗和6.56萬宗申請，分別涉資貸款額達1111億元、203億元和1391億元。

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